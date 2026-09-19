الزام ۱۴ پروژه منطقه ویژه گچساران به جذب نیرو از سامانه اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر شنبه در سامانه سامد با تأکید بر ضرورت ساماندهی فرآیند جذب نیروی انسانی در منطقه ویژه اقتصادی گچساران، گفت: کارفرمایان پروژههای این منطقه موظف هستند نیروهای مورد نیاز خود را از طریق سامانه مربوطه جذب کنند.
با اشاره به فعال شدن ۱۴ پروژه در منطقه ویژه اقتصادی گچساران اظهار کرد: فرآیند جذب نیروی انسانی این پروژهها باید در چارچوب ضوابط تعیینشده و از مسیر سامانه انجام شود.
وی افزود: بهکارگیری بازنشستگان و همچنین شاغلان سایر مناطق در پروژههای منطقه ویژه اقتصادی گچساران ممنوع است و کارفرمایان باید در جذب نیرو، ضوابط ابلاغی را رعایت کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت اشتغال پروژههای اقتصادی استان گفت: ۷۷ پروژه بزرگ اقتصادی در استان تعریف شده که مجموع سرمایهگذاری آنها بیش از ۸.۵ میلیارد دلار ارزی و ۱۰۵ هزار میلیارد تومان ریالی است و با بهرهبرداری از این طرحها زمینه اشتغال حدود ۱۸ هزار نفر فراهم میشود.
رحمانی همچنین منطقه ویژه اقتصادی گچساران را یکی از کانونهای مهم سرمایهگذاری و اشتغال استان دانست و گفت: پالایشگاه ۱۱۰ هزار بشکهای، پالایشگاه هزار بشکهای و کارخانه تولید لولههای بدون درز از جمله طرحهای مهم این منطقه هستند.
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