کشف بیش از ۳ تن مرغ زنده فاقد مجوز در پلدختر

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و نظارت بر توزیع صحیح اقلام اساسی و تأمین امنیت غذایی شهروندان، مأموران انتظامی شهرستان پلدختر موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون حامل مرغ زنده فاقد هرگونه مجوز شدند.

در بازرسی دقیق از این خودرو، یک هزار و ۳۴۵ قطعه مرغ زنده به وزن بیش از سه تن که فاقد هرگونه مجوز قانونی و بهداشتی برای حمل بود، کشف شد.

بر اساس برآورد کارشناسان، ارزش ریالی این محموله را بیش از ۹ میلیارد ریال برآورد شده است. در همین راستا، یک نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی با تشکیل به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.