از افسانه تا واقعیت ادبیات برای کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: پیش از ظهور آندرسن در قرن نوزدهم میلادی، ادبیات کودک در سراسر جهان اغلب ابزاری در خدمت اخلاقگرایی مستقیم، تعلیم و تربیت سختگیرانه و اندرززدگی مفرط بود. در این دیدگاه، کودکان به عنوان بزرگسالانی کوچک پنداشته میشدند که متون ادبی موظف بودند آنان را به پرهیزکاری، اطاعت مطلق و پذیرش هنجارهای تثبیتشده رهنمون شوند. آندرسن این سنت دیرپا را فرو ریخت و برای نخستین بار روح، احساسات عمیق، هراسها، شادمانیها و پیچیدگیهای روانشناختی کودک را به عنوان سوژهای مستقل به رسمیت شناخت.
سبک آثار آندرسن نشاندهنده آمیزش استادانه تخیل فانتزی با رئالیسم ملموس و دردناک زندگی روزمره است. یکی از برجستهترین عناصر سبکشناختی او، تجسدبخشی و جانبخشی به اشیای بیجان و پیشافتاده همچون سرباز سربی، سوزن رفو، چراغ خیابان و آدمبرفی است. این امر، کاملا منطبق بر جانبخشی و تفکر جادویی در روانشناسی رشد کودک است که به اشیای بیجان، احساس، سرنوشت و هویت انسانی میبخشد.
علاوه بر این، آندرسن بر خلاف داستانهای سنتی که الزاما به پایان خوش تصنعی میانجامیدند، شجاعت پرداختن به اندوه، تنهایی و مرگ را داشت. شاهکارهایی نظیر «دخترک کبریتفروش»، «پری دریایی کوچولو» و «درخت کاج»، کودک را با واقعیتهای زیسته و عواطف عمیق انسانی مواجه میسازند بیآنکه او را به ورطه ناامیدی مطلق بکشاند. این اندوه، نوعی پالایش روانی و درک زیباییشناختی از رنج را در مخاطب فعال میکند. همزمان، آندرسن لایه دیگری از نقد اجتماعی و روانشناختی را در داستانهایی مانند «لباس جدید امپراتور» پی میگیرد و با لحنی طنزآمیز و افشاگرانه، ریاکاری و خودبینی جامعه بزرگسالان را عریان میکند.
تمایز عمده آندرسن با گردآورندگان همعصرش مانند برادران گریم در نوع آفرینش ادبی نهفته است. برادران گریم به گردآوری، ویرایش و پاکسازی افسانههای فولکلوریک و شفاهی اقدام کردند اما آندرسن خرد و بنمایههای اساطیری را با تجربیات شخصی، رنجهای دوران کودکی و زیست طبقاتی خود درآمیخت و «افسانههای ادبی نو» را بنیان گذاشت. قصه «جوجهاردک زشت» در واقع یک خودزندگینامه نمادین و روانشناختی است که سیر تحول فرد از رنج تحقیرهای طبقاتی تا نیل به هویت واقعی و والای انسانی را بازگو میکند.
سیر تاریخی ادبیات کودک در ایران و نقش سازنده ترجمه
ادبیات کودک در ایران سیری متفاوت اما موازی را در گذار از متون تعلیماتی به سمت ادبیات مدرن و کودکمحور طی کرده است. در دوران قاجار و پیش از جنبش مشروطه، آموزش کودکان در مکتبخانهها متکی بر متونی چون گلستان سعدی، جامعالمقدمات، موش و گربه و داستانهای پهلوانی بود که اگرچه ارزشمند بودند اما برای ذائقه، نیازها و توان شناختی کودک طراحی نشده بودند. تحولات فکری انقلاب مشروطه با وارد کردن مفاهیمی چون آموزش همگانی و ضرورت تربیت نسل جدید، بستر نخستین تغییرات را فراهم آورد.
در این مسیر، جبار باغچهبان با نگارش نمایشنامهها و داستانهای سادهای مانند خانم خزوگ و ایجاد روشهای نوین آموزشی، ساختار زبان داستانی کودک را پایه ریخت. پس از او، فضلالله مهتدی (صبحی) با بهرهگیری از رسانه نوپای رادیو و اجرای برنامه قصههای ظهر جمعه، گردآوری قصههای عامیانه و روایت جذاب آنها، فرهنگ قصهگویی را از محافل خانوادگی به سطحی ملی ارتقا داد و ذهن کودک ایرانی را برای پذیرش ساختارهای داستانی آماده ساخت.
ورود ترجمه آثار کلاسیک جهان، بهویژه داستانهای آندرسن، پیرنگسازی مدرن، شخصیتپردازی و عناصر فانتزی را به ساختار داستاننویسی کودک در ایران تزریق کرد. این جریان با تاسیس «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» در دهه ۱۳۴۰ شمسی به اوج شکوفایی خود رسید. کانون با ایجاد ساختاری حرفهای در چاپ، تصویرگری و تولید کتاب، فضایی ایجاد کرد که در آن نهضت ترجمه با نویسندگی بومی به تعاملی خلاقانه دست یافت.
در این عصر طلایی، نویسندگان برجسته ایرانی با الهام از ساختارهای داستاننویسی مدرن غربی و پیوند آن با مسائل اجتماعی و بومی ایران، متونی ماندگار خلق کردند. صمد بهرنگی با نگارش ماهی سیاه کوچولو، داستاننویسی کودک را به سمتی نمادین و متعهد سوق داد. احمدرضا احمدی با وارد کردن زبان شاعرانه، فانتزی سیال و حسآمیزی در داستانها، روح تازهای به نثر داستانی بخشید. همزمان، نویسندگانی چون نادر ابراهیمی، هوشنگ مرادیکرمانی و بیژن مفید با بهرهگیری از عناصر فولکلوریک و آمیختن آن با تکنیکهای داستانی معاصر، جریانی اصیل و بومی را تثبیت کردند.
تطور ترجمه ادبیات کودک در ایران: چالشها و دیدگاهها
سیر ترجمه آثار آندرسن در ایران، آینهای از تطور کلی جریان ترجمه ادبی در کشور است. این مسیر از ترجمههای ابتدایی و اقتباسی در اوایل قرن چهاردهم شمسی آغاز شد و به تدریج به سمت ترجمههای دقیق، مستقیم و وفادارانه از زبانهای اصلی حرکت کرد.
ترجمه برای کودک همواره با چالشهای نظری و زبانشناختی دوگانهای همراه بوده است؛ برای اینکه مترجم باید میان وفاداری به متن مبدأ و مقبولیت در فرهنگ مقصد تعادلی ظریف برقرار کند. در برگردان آثار آندرسن، مواجهه با عناصر فرهنگی و مذهبی غربی (مانند مفاهیم مسیحی و نمادهای کریسمس) چالشبرانگیز بوده است. مترجمان ایرانی گاه به سمت بومیسازی حرکت کردهاند تا متن برای مخاطب کودک قابل درک باشد و گاه با حفظ عناصر غربی، فرصتی برای آشنایی کودک با زیستجهانهای متفاوت فراهم آوردهاند.
چالش مهم دیگر، حفظ لحن چندلایه و شاعرانه آندرسن است. نثر آندرسن در عین سادگی ظاهری، دارای طنزی ظریف، آهنگین بودن و لحنی گفتوگوپذیر است. انتقال این لحن به زبان فارسی، بهگونهای که هم وفاداری به متن حفظ شود و هم با ذائقه و توان شناختی کودک ایرانی همخوان باشد، نیازمند تسلط بر قابلیتهای زیباشناختی زبان فارسی است.
نسبت داستاننویسی امروز ایران با میراث آندرسن و چالش بازار ترجمه
تحلیل داستاننویسی معاصر کودک در ایران نشان میدهد که اگرچه نویسندگان ایرانی در بهرهگیری از عناصر ظاهری فانتزی (مانند جادو، موجودات خیالی و فضاسازیهای عجیب) پیشرفتهای چشمگیری داشتهاند، اما در بازآفرینی روح فانتزی آندرسن با فراز و فرودهایی مواجه هستند. فانتزی آندرسن فقط فرار از واقعیت یا سرگرمی سطحی نیست؛ بلکه ابزاری برای کاوش در مسائل عمیق وجودی مانند عشق، ایثار، رنج و نابرابری است. برخی آثار تالیفی امروز ایران یا به ورطه فانتزیهای تقلیدی و تجاری افتادهاند یا بار دیگر به شکل پنهان به دام اندرززدگی و اخلاقگرایی مستقیم بازگشتهاند، اگرچه جریانی خلاق نیز میکوشد فانتزی را با اسطورهها و زیستجهان ایرانی پیوند زند.
از سوی دیگر، ادبیات تالیفی ایران با چالش ساختاری عمیقی به نام «چیرگی بازار ترجمه» دستبهگریبان است. عدم پیوست ایران به کنوانسیونهای بینالمللی حق تکثیر (کپیرایت)، به ناشران این امکان را میدهد که پرفروشترین آثار خارجی را بدون پرداخت حق امتیاز و با هزینهای به مراتب کمتر از تولید آثار تالیفی به چاپ برسانند. این امر ریسک سرمایهگذاری روی نویسندگان داخلی را افزایش داده و ویترین کتابفروشیها را به تسخیر متون ترجمهای درآورده است.
این ناهمگونی اقتصادی سبب شده که با وجود درخشش جهانی تصویرگران ایرانی در جوایز معتبری چون جایزه هانس کریستین آندرسن، متون تالیفی و صدای بومی نویسندگان ایرانی در حاشیه قرار گیرد و فرصت کمتری برای توسعه و ورود به بازارهای بینالمللی پیدا کند. بازخوانی تطبیقی میراث هانس کریستین آندرسن و سیر تاریخی ادبیات کودک در ایران نشان میدهد که تحول واقعی در این حوزه، زمانی رخ میدهد که کودک به عنوان سوژهای مستقل با عواطف و درک پیچیده به رسمیت شناخته شود. ترجمه آثار آندرسن و دیگر کلاسیکهای جهان، نقش کاتالیزور را در نوسازی فرمهای داستانی ایران ایفا کرد.
با این حال، برای برونرفت از بحران کنونی و غلبه بر چیرگی یکطرفه بازار ترجمه، ادبیات کودک ایران نیازمند بازآفرینی خلاقانه فانتزی بومی، حمایت از متون تالیفی و بهرهگیری از روح عمیق و انسانی آندرسن است؛ روحی که رنج، زیبایی و واقعیتهای زیسته را در قالبی شاعرانه و جاویدان به کودکان عرضه میدارد.
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