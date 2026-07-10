به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید ابوالحسن مهدوی در خطبههای نماز جمعه این هفته که در مصلای اصفهان برگزار شد، با ارجاع به حوادث اخیر و شهادت رهبر معظم، پیامهای مهمی را برای جامعه و مسئولان مطرح کرد.
امامجمعه موقت اصفهان در ابتدای سخنان خود با اشاره به ابعاد معنوی و سیاسی شهادت رهبری، اظهار کرد: شهید با خون خود، هدف و مسیر را به روشنی اعلام میکند، اما تداوم و استمرار این مسیر، مستلزم وجود نسل و کسانی است که با روحیه انقلابی بتوانند بار سنگین رسالت او را به دوش بکشند.»
وی تأکید کرد: وظیفه مردم در حضور در میدانها و خیابانها برای حفظ این مسیر، امری حیاتی و حائز اهمیت است.
آیتالله مهدوی با توصیف حوادث اخیر، از وقوع یک حماسه بینظیر در ایران اسلامی سخن گفت و افزود: تشییع پرشور و میلیونی پیکر رهبر ضداستکبار، نشان داد که دشمن در محاسبات خود شکست خورده است. دشمن گمان میکرد با هدف قرار دادن پیکر رهبر، افکار و آرمانهای او را از میان خواهد برد، اما فراموش کرد که ریشه انسان در اعتقادات و تفکرات اوست و این ریشهها با شهادت نابود نمیشوند؛ بلکه با خون رهبر شهید، حیات تازهای در کالبد جامعه دمیده شده که بزرگترین سرمایه اجتماعی ماست.
وی در ادامه با اشاره به وفاداری ملت ایران تصریح کرد: ایرانیان در این روزها ثابت کردند که اگر شخصی در مسیر وطن و اسلام، خدمت خالصانهای به مردم داشته باشد، ملت نیز با همان خلوص، از او پشتیبانی خواهند کرد.
امامجمعه موقت اصفهان در بخش مهمی از سخنان خود به حوزه مسئولیتپذیری دستگاههای اجرایی پرداخت و خطاب به مسئولان اظهار کرد:مسئولان باید قدر این اتحاد مردمی را بدانند و با پایبندی دقیق به اصول و قوانین، اعتماد عمومی را جلب کنند. برای حفظ این پیوند مقدس میان ملت و حکومت، مسئولان باید در مبارزه با فساد و ریشهکنی آن نهایت جدیت را به کار گیرند؛ چرا که مردم به هیچ عنوان، فساد را در هر سطحی نخواهند پذیرفت.
آیتالله مهدوی با یادآوری مأموریتهای کلان، افزود: محافظت از انقلاب، وظیفه اصلی انقلابیهاست. رهبر شهید در بیانیه گام دوم، وظیفه بسیار سنگینی مبنی بر مبارزه با فساد را بر دوش مسئولان گذاشتند.
وی همچنین با اشاره به مسائل مربوط به سیاست خارجی و مذاکرات، ضمن تأکید بر تفاوت دیدگاهها گفت: رهبر انقلاب با اصل مذاکره مخالف بودند، اما رئیسجمهور با حسننیت خود، مسئولیت این مذاکرات را پذیرفت. اکنون که مشخص شده دشمن به تعهدات خود پایبند نیست، وظیفه مسئولان این است که با ایستادگی، دشمن را مأیوس کرده و از تمام توان خود برای دفاع از ایران اسلامی استفاده کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری بر ضرورت تحقق حقوق ملت تأکید کرد و گفت: باید تحریمهای ظالمانه و تهدیدها از میان برود و اموال بلوکهشده کشور آزاد شود. ما در مسیر حقوق خود، منتظر تحقق شروط تعیین شده توسط رهبری هستیم.
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