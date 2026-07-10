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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

امام جمعه عسلویه: تبیین و ترویج سیره رهبر شهید یک تکلیف است

امام جمعه عسلویه: تبیین و ترویج سیره رهبر شهید یک تکلیف است

بوشهر- امام جمعه عسلویه با تأکید بر ضرورت ترویج سیره «امام شهید» گفت: امروز تبیین و ترویج سیره آن امام عظیم‌الشأن یک تکلیف است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه با گرامیداشت سالروز شهادت امام سجاد(ع)، بر نقش آن حضرت در زنده نگه داشتن نهضت عاشورا تأکید کرد و حضور گسترده مردم در مراسم تشییع «رهبر شهید» را تجدید عهد ملت ایران با ولایت و نمایش قدرت نرم انقلاب اسلامی دانست.

وی با اشاره به شرایط دشوار دوران امامت امام سجاد(ع) اظهار کرد: آن حضرت در طول ۳۴ سال امامت خود جهادی سخت و مستمر را در عرصه فرهنگی و تربیتی دنبال کردند؛ جهادی که در بسیاری از ابعاد، از جهاد نظامی دشوارتر بود.

امام جمعه عسلویه افزود: زنده نگه داشتن یاد عاشورا، تربیت شاگردان و تبیین مبانی اسلامی در قالب دعا، از مهم‌ترین اقدامات آن حضرت بود.

حجت‌الاسلام محمدی به مراسم تشییع «رهبر شهید» اشاره کرد و گفت: ملت ایران در این آیین باشکوه، عهد خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه نورانی «قائد شهید» تجدید کردند.

وی افزود: مؤمنان در این سوگ اندوهگین هستند، اما شهادت را پایان حضور نمی‌دانند، بلکه آن را آغازی برای حضوری جاودانه و حیات‌بخش در متن تاریخ و امت اسلامی می‌دانند.

امام جمعه عسلویه با بیان اینکه شهادت آغاز مسئولیتی تازه برای امت است، تصریح کرد: امت اسلامی باید با همان صداقت و استقامت، پرچم این راه را برافراشته نگه دارد و اجازه ندهد دشمنان در برابر این حرکت تاریخی به اهداف خود دست یابند.

گفتمانی شدن قصاص قاتلان

وی یکی از مهم‌ترین ابعاد آیین تشییع رهبر شهید را «برجسته شدن و گفتمانی شدن معنای قصاص قاتلان» دانست و تأکید کرد: مطالبه اصلی امت اسلامی، قصاص قاتلان و خونخواهی رهبر شهید است و همه مسئولان و افراد مؤثر باید این مطالبه را با تمام توان پیگیری کنند.

حجت‌الاسلام محمدی با اشاره به آثار این حضور گسترده مردمی اظهار داشت: تشییع باشکوه رهبر شهید، رزمایش قدرت عظیم امت اسلامی بود و نشان داد ملت ایران با اقتدار، عهد و پیمان خود را با امام شهیدشان مستحکم‌تر کرده‌اند.

وی افزود: این حضور، پیام روشنی به دشمنان داد که محور مقاومت و انقلاب اسلامی از پشتوانه مردمی عمیق و پایدار برخوردار است.

امام جمعه عسلویه گفت: شهادت رهبر عزیزمان پایان راه نیست، بلکه آغاز مسئولیتی تاریخی برای امت اسلامی است. حضور عظیم مردم در مراسم تشییع، تجدید بیعت با ولایت و نمایش قدرت نرم انقلاب اسلامی بود که ناکامی دشمن در فروپاشی محور مقاومت را به اثبات رساند.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج سیره «امام شهید» اظهار کرد: امروز تبیین و ترویج سیره آن امام عظیم‌الشأن یک تکلیف است. سیره ایشان بر جهاد تبیین، بصیرت‌افزایی و هوشیاری در برابر دشمن تأکید داشت و این رویکرد باید در جامعه تقویت شود.

بدعهدی دشمنان در مذاکرات و توافقات

حجت‌الاسلام محمدی با اشاره به بدعهدی دشمنان در مذاکرات و توافقات، گفت: تجربه نشان داده است که دشمن قابل اعتماد نیست و نقض آتش‌بس و تفاهم از سوی آنان امری طبیعی است. بنابراین، ملت و مسئولان باید هوشیار، قوی و دارای قدرت بازدارندگی باشند تا دشمن از هرگونه اقدام علیه کشور بیم داشته باشد.

امام جمعه عسلویه افزود: رهبر شهید، ایران اسلامی را قوی و عزتمند کرد و حفظ این عزت و اقتدار وظیفه‌ای همگانی است. مسئولان باید با اتکا به پشتوانه ملت بزرگ، مقتدر و شجاع ایران، با استحکام و شجاعت عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: تبعیت از ولایت مطلقه فقیه و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای، امری حیاتی برای حفظ وحدت، اقتدار و استمرار مسیر نورانی انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 6884014

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