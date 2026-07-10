تابلوی فاخر «نایب عشق» از البرز به حرم رضوی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تابلوی فاخر «نایب عشق» که از آثار برجسته هنر خوشنویسی و نقاشی‌خط کشور به شمار می‌رود، با هماهنگی استانداری البرز و آستان قدس رضوی در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی نصب شد.

این اثر هنری که به نام مبارک حضرت بقیةالله الاعظم(عج) متبرک شده و با بهره‌گیری از اشعار رهبر معظم انقلاب اسلامی مزین شده است، پس از طی مراحل رونمایی و انتقال از استان البرز به مشهد مقدس، در یکی از مهم‌ترین رواق‌های حرم مطهر امام رضا(ع) جانمایی شد.

تابلوی «نایب عشق» به سفارش آستان قدس رضوی در سال ۱۳۹۸ خلق شده و در متن آن، نام مبارک حضرت محمد مصطفی(ص) با بهره‌گیری از مضامین عرفانی و اشعار رهبر معظم انقلاب به تصویر کشیده شده است. این اثر تلفیقی از هنر اصیل ایرانی، خوشنویسی و مفاهیم دینی و ولایی را به نمایش می‌گذارد.

این اثر پیش از انتقال به حرم مطهر رضوی، مردادماه سال ۱۴۰۴ با حضور استاندار البرز رونمایی شد و در بهمن‌ماه همان سال نیز در استانداری البرز در معرض دید مسئولان و علاقه‌مندان قرار گرفت.

در ادامه و با دستور استاندار البرز، پیگیری معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری و هماهنگی‌های انجام‌شده با آستان قدس رضوی، زمینه انتقال این اثر فاخر به مشهد مقدس فراهم شد.

بر اساس این گزارش، نصب «نایب عشق» در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی، جلوه‌ای از پیوند هنر متعهد ایرانی با فرهنگ انتظار، ارادت به پیامبر اعظم(ص) و عشق به ساحت مقدس حضرت ولی‌عصر(عج) به شمار می‌رود و از این پس در معرض دید میلیون‌ها زائر بارگاه منور رضوی قرار خواهد گرفت.

این اثر هنری افزون بر ارزش‌های زیبایی‌شناختی، حامل مفاهیم معرفتی و اعتقادی نیز هست و با تکیه بر مضامین برگرفته از اشعار رهبر معظم انقلاب، مفاهیمی همچون انتظار، ولایت، عشق و معنویت را در قالبی هنرمندانه به مخاطبان ارائه می‌کند.

گفتنی است اهدای این اثر از سوی استان البرز به آستان قدس رضوی همزمان با ایام تشییع و تدفین پیکر مطهر «آقای شهید ایران» انجام شده است.