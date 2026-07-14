به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا جوادی ظهر سه شنبه در نخستین نشست شورای سیاستگذاری جشنواره استانی خوشنویسی «آستان رضی» با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت رویدادهای هنری برای معرفی مفاخر فرهنگی و ادبی استان، اظهار کرد: معرفی مفاخر، مشاهیر و سرمایههای فرهنگی استان به نسل امروز، از مهمترین رسالتهای مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی است و هنر میتواند بهترین زبان برای شناساندن این شخصیتهای اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه میررضی آرتیمانی از چهرههای برجسته شعر، عرفان و ادب ایران و از مفاخر ارزشمند استان همدان است، ادامه داد: برگزاری جشنوارهای با محوریت کتابت اشعار این شاعر و عارف نامدار، گامی موثر در پاسداشت جایگاه علمی، ادبی و فرهنگی وی و همچنین ترویج فرهنگ اصیل ایرانی ـ اسلامی به شمار میرود.
در ادامه این نشست، اعضای شورای سیاستگذاری با محوریت کتابت اشعار میررضی آرتیمانی در بخش اصلی جشنواره موافقت کردند؛ همچنین مقرر شد بخش ویژه این جشنواره با موضوع مفاهیم ایثار، اقتدار، عزت میهن، هویت ملی و همبستگی برگزار شود تا هنرمندان بتوانند آثار خود را با الهام از این مضامین نیز به دبیرخانه جشنواره ارائه کنند.
بر اساس دیگر مصوبات این نشست بخش خلق اثر یا کتابت زنده نیز همزمان با برگزاری جشنواره پیشبینی شده است و راهیافتگان به مرحله نهایی، اشعاری منتخب از میررضیالدین آرتیمانی را به صورت زنده کتابت خواهند کرد.
در پایان این نشست نیز بر تدوین نهایی فراخوان، برنامهریزی برای برپایی نمایشگاه آثار منتخب، انتخاب هیئت داوران و فراهمسازی زمینه حضور گسترده خوشنویسان استان در این رویداد فرهنگی و هنری تاکید شد.
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