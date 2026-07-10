هشدار هواشناسی برای خراسان جنوبی؛ وزش باد شدید و گردوخاک در راه است

جواد نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدلهای پیشیابی، هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان صادر شده که از اواخر وقت روز جمعه ۱۹ تیرماه آغاز شده و تا روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه تداوم خواهد داشت.
وی با بیان اینکه علت این شرایط، اختلاف فشار حاکم بر نقشههای سطح زمین است، افزود: در این مدت وزش باد شدید تا بسیار شدید، در برخی نقاط همراه با گردوخاک و در ساعات خاص طوفان گردوخاک پیشبینی میشود که بهویژه در نیمه شرقی استان شدت بیشتری خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به مناطق تحت تأثیر این سامانه گفت: شهرستانهای نهبندان، سربیشه، درمیان، بیرجند، قائنات، زیرکوه، خوسف، سرایان، طبس، بشرویه، فردوس، عشقآباد و سایر نقاط استان تحت تأثیر این پدیده قرار میگیرند و در شهرستان نهبندان سطح هشدار در وضعیت نارنجی است.
نخعی با بیان اینکه کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا از مهمترین پیامدهای این شرایط جوی خواهد بود، تصریح کرد: احتمال وارد شدن خسارت به سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی، تجهیزات شهری، شکستن شاخه و سقوط درختان کهنسال، اختلال در تردد جادهای، آسیب به ناوگان حملونقل و همچنین خسارت به برخی محصولات کشاورزی وجود دارد.
وی از شهروندان خواست ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری در زمان وقوع گردوخاک، از توقف خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره خودداری کنند و گفت: استحکامبخشی سازههای موقت، پوشش گلخانهها، رعایت نکات ایمنی در فعالیتهای عمرانی و استفاده از ماسک، بهویژه برای سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی، ضروری است.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی و امدادی نیز باید با توجه به تداوم این شرایط، تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی و مدیریت مخاطرات جوی در دستور کار قرار دهند.
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