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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۰

گرمای تابستانی به گلستان بازمی‌گردد

گرمای تابستانی به گلستان بازمی‌گردد

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان گفت: تا روز یکشنبه شرایط جوی نسبتاً ناپایدار همراه با بارش‌های پراکنده تداوم دارد، اما از دوشنبه با پایداری جو، روند افزایش دما در استان آغاز می‌شود.

کد مطلب 6884362

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