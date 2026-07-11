https://mehrnews.com/x3cxjc ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۰ کد مطلب 6884362 استانها گلستان استانها گلستان ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۰ گرمای تابستانی به گلستان بازمیگردد گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان گفت: تا روز یکشنبه شرایط جوی نسبتاً ناپایدار همراه با بارشهای پراکنده تداوم دارد، اما از دوشنبه با پایداری جو، روند افزایش دما در استان آغاز میشود. کد مطلب 6884362 کپی شد مطالب مرتبط هواشناسی: دمای هوای تهران هفته آینده به ۴۴ درجه میرسد افزایش دماهای روزانه هوا در لرستان تا روز دوشنبه هفته آینده تداوم وزش باد و گرمای ۵۰ درجهای در بوشهر؛ خلیج فارس مواج میشود تداوم بارشهای پراکنده در گلستان تا یکشنبه؛ افزایش دما از دوشنبه کمینه دما در زواره اصفهان به ۳۷ درجه رسید؛ تداوم گردوغبار و گرما هشدار هواشناسی برای خراسان جنوبی؛ وزش باد شدید و گردوخاک در راه است برچسبها گلستان گرگان اداره کل هواشناسی گلستان
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