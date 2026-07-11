گرمای تابستانی به گلستان بازمی‌گردد

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان گفت: تا روز یکشنبه شرایط جوی نسبتاً ناپایدار همراه با بارش‌های پراکنده تداوم دارد، اما از دوشنبه با پایداری جو، روند افزایش دما در استان آغاز می‌شود.