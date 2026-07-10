به گزارش خبرنگار مهر، آئین بزرگداشت مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده معزز ایشان، امروز جمعه ۱۹ تیرماه، در مرکز استان سمنان برگزار میشود.

این مراسم به همت نماینده ولی فقیه در استان سمنان، نمایندهمردم استان در خبرگان رهبری و استانداری سمنان، در مسجد امام خمینی(ره) سمنان برگزار خواهد شد.

مراسم ختم رهبر شهید انقلاب اسلامی، همزمان با نماز مغرب و عشا آغاز میشود و از مردم شریف، متدین و ولایتمدار سمنان برای حضور در آن دعوت شده است.

بر اساس این گزارش، در این مراسم معنوی، علاوه بر تلاوت قرآن کریم، مداحی، مدیحه سرایی و سخنرانی مذهبی به‌یاد رهبر شهید و خانوادهٔ معظم ایشان اجرا می‌شود.

گفتنی است این مراسم، محوریترین آیین ختم رهبر شهید در استان سمنان پس از خاکسپاری ایشان در حرم مطهر امام رضا(ع) است و امروز نیز مراسم مشابهی در دیگر نقاط استان برگزار خواهد شد.