به گزارش خبرگزاری مهر، حوزههای علمیه خواهران در تجلیل از حضور حماسی ملتهای ایران و عراق در آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید، حضرت آیتالله العظمی امام سیدعلی حسینی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) و خانواده ایشان، بیانیهای صادر کرد.
بسم ربّ الشهداء و الصدّیقین
«﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ﴾»
حضور شکوهمند، کمنظیر و تاریخساز ملتهای مؤمن، بصیر، ولایتمدار و وفادار ایران و عراق و مهمانان گرامی از سراسر جهان، در آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه)، جلوهای باشکوه از ایمان راسخ، بصیرت الهی، وفاداری به ولایت، وحدت امت اسلامی و استمرار مکتب عاشورا را در منظر جهانیان به نمایش گذاشت و بار دیگر حقیقت ماندگار پیوند امت با ولایت و امامت را بر صفحه تاریخ ثبت کرد.
خروش عاشقانه خیل عظیم دلدادگان ولایت که از اقصی نقاط ایران اسلامی و سرزمین برادر و مقاوم عراق و برخی کشورهای جهان، با دلهایی پر از غم اما سرشار از محبت اهلبیت علیهمالسلام و جانهایی آکنده از اخلاص، وفاداری و ایمان، در این بدرقه تاریخی که تجلی روشن آیه شریفه ﴿إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا﴾ است، حضور یافتند؛ حضوری که نشان داد پیوند امت اسلامی با ولایت، ریشه در ایمان دارد و هرگز در گردباد فتنهها، تهدیدها و توطئههای دشمنان سست و گسسته نخواهد شد.
این اجتماع عظیم، تنها آیین تشییع پیکر مطهر یک رهبر الهی نبود؛ بلکه میثاقی دوباره با آرمانهای بلند اسلام ناب محمدی صلیاللهعلیهوآله، تجدید عهد با راه نورانی خمینی کبیر و خامنهای شهید و شهدای والامقام، اعلام وفاداری به فرهنگ ایثار، جهاد، مقاومت و استکبار ستیزی و تجلی عزم راسخ امت اسلامی برای استمرار مسیر عزت، استقلال و کرامت بود.
این حضور تاریخی و بینظیر همراه با پرچمهای سرخ برافراشته در میان سیل عظیم سوگواران، فریادی رسا در مطالبه خونخواهی و انتقام خون پاک این شهید عزیز اسلام است که مطالبهای همیشگی و تغییرناپذیر تا تحقق آن خواهد بود.
حوزههای علمیه خواهران، با نهایت ادب، خضوع و امتنان، مراتب سپاس و قدردانی عمیق خود را از ملت بزرگ، نجیب و سرافراز ایران، مردم شریف، مقاوم و بزرگ عراق، مراجع معظم تقلید شیعه، علمای اعلام، اساتید و طلاب حوزههای علمیه خواهران و برادران، بانوان فرهیخته که سهم اصلی حضور را داشتند و جوانان مؤمن و انقلابی، خانوادههای معظم شهدا، موکبداران، خادمان، آحاد نیروهای مسلح و خدمترسان و تک تک مردم عزیز که با حضوری آگاهانه، دشمنشکن و مثالزدنی، صحنهای ماندگار از همبستگی، بصیرت، وفاداری و عشق به ولایت آفریدند را صمیمانه اعلام میدارد.
بیتردید، این اجتماع عظیم و این جلوه باشکوه از وحدت امت اسلامی، پاسخی روشن، استوار و فراموشناشدنی به تمامی بدخواهان اسلام، انقلاب و جبهه مقاومت بود؛ آنان که در پندار باطل خویش، خاموشی چراغ هدایت را در شهادت مردان خدا جستوجو میکردند، اینک دریافتند که سنت الهی بر بقای راه حق جاری است و خون پاک شهیدان، نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز رویشی تازه و مبدأ حیات دوباره امت اسلامی است؛ رویشی که از دامان آن، نسلهایی مؤمنتر، بصیرتر، استوارتر و مصممتر برای پاسداری از ارزشهای الهی و آرمانهای بلند اسلام ناب برخواهند خاست.
حوزههای علمیه خواهران، این حضور حماسی را سرمایهای ماندگار برای آینده امت اسلامی، نماد اقتدار معنوی جبهه مقاومت و جلوهای درخشان از انسجام، همدلی و وفاداری ملتهای مسلمان در برابر ولایت دانسته و از درگاه حضرت حق، مسئلت مینماید که این اخلاص، بصیرت، وفاداری و همبستگی را مشمول الطاف واسعه خویش قرار دهد.
از درگاه ربوبی خاضعانه استدعا داریم، روح مطهر رهبر شهید و تمامی شهدای اسلام را با سیدالشهدا حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام، پیامبران، صدیقان، صالحان و اولیای الهی محشور فرماید و ملتهای بزرگ ایران و عراق و همه آزادگان جهان را در سایه ایمان، ولایت، وحدت و مقاومت، در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و زمینهسازی ظهور منجی عالم بشریت، حضرت بقیةالله الأعظم، ارواحنا له الفداء، تحت رهبری داهیانه رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنهای موفق، مؤید، منصور و سربلند بدارد.
﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ﴾
مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران کشور
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