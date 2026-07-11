قدردانی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از ملت وفادار عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با انتشار بیانیه ای از مردم عراق در برگزاری باشکوه تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب قدردانی کرد.

این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم



مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، با قلبی آکنده از سپاس و امتنان، مراتب قدردانی عمیق خود را از ملت بزرگ عراق، مراجع عظام، علمای شیعه و اهل سنت، شیوخ عشایر، رؤسای قبایل، نخبگان، شخصیت‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی، و همه اقوام و طوایف اصیل عراق که با حضوری باشکوه و تاریخی در آیین تشییع رهبر شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(رضوان‌الله‌علیه) جلوه‌ای بی‌بدیل از وفاداری، اخوت اسلامی و همبستگی امت را به نمایش گذاشتند، صمیمانه اعلام می‌دارد.



این حضور پرشکوه، نه تنها ادای احترام به شخصیتی بزرگ، بلکه تجلیل از اندیشمندی بود که سراسر عمر خود را وقف عزت اسلام، دفاع از مظلومان، مقاومت در برابر استکبار و تحقق وحدت امت اسلامی کرد. از همین رو، آن رهبر بزرگ را به حق می‌توان «شهید وحدت»نامید؛ شخصیتی که خون پاکش، بیش از پیش دل‌های مسلمانان را به یکدیگر نزدیک کرد و آرمان تقریب مذاهب اسلامی را نهادینه ساخت.



ملت وفادار عراق، با همه تنوع قومی، مذهبی و اجتماعی خود، بار دیگر ثابت کرد که پیوندهای تاریخی، اعتقادی و عاطفی میان دو ملت ایران و عراق، ریشه در ایمان، محبت اهل‌بیت علیهم‌السلام و آرمان‌های مشترک امت اسلامی دارد و هیچ توطئه‌ای توان گسستن این پیوند مبارک را نخواهد داشت.



مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، این وفاداری، محبت و همدلی کم‌نظیر را ارج نهاده و از خداوند متعال مسئلت دارد که ملت عزیز عراق را در سایه امنیت، عزت، وحدت و سربلندی، همواره موفق و مؤید بدارد و مسلمانان جهان را در مسیر تحقق امت واحده اسلامی بیش از پیش به یکدیگر نزدیک گرداند.

وَاللَّهُ وَلِیُّ التَّوْفِیقِ