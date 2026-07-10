رضا صالحی‌نژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر، از مهار حریق محدود در بیمارستان فاطمه‌الزهرا (س) رباط‌کریم خبر داد و اظهار کرد: این حادثه صبح امروز در اتاق نگهداری تجهیزات اسقاط بیمارستان رخ داد و با حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار و اطفا شد.

وی که مدیر اجرایی بیمارستان فاطمه‌الزهرا (س) رباط‌کریم است، افزود: این آتش‌سوزی صرفاً به محل نگهداری تجهیزات اسقاط محدود بود و هیچ‌گونه تهدید یا آسیبی متوجه بیماران، کادر درمان، بخش‌های درمانی و تجهیزات سرمایه‌ای بیمارستان نشد.

صالحی‌نژاد با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق، تصریح کرد: انتشار این توضیحات با هدف شفاف‌سازی و جلوگیری از انتشار اخبار نادرست درباره وقوع آتش‌سوزی در بخش‌های درمانی بیمارستان انجام شده است.

مدیر اجرایی بیمارستان فاطمه‌الزهرا (س) رباط‌کریم در پایان خاطرنشان کرد: ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در تمامی بخش‌های بیمارستان بدون هیچ‌گونه وقفه و اختلال در حال انجام است و بررسی علت دقیق وقوع این حادثه ادامه دارد.