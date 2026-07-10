به گزارش خبرنگار مهر، هم‌ زمان با موج بازگشت زائران مراسم تشییع «شهید قائد امت» در شهر مشهد مقدس، موکب حضرت علی‌اکبر(ع) اداره‌ کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان، مستقر در گردنه خراسانی محور راور– کرمان، با ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی، میزبان زائران و کاربران جاده‌ای است.

راهداران پرتلاش شهرستان راور با روحیه‌ای جهادی و خالصانه، ضمن پذیرایی از زائران، با ارائه خدمات و ایجاد فضایی برای استراحت رانندگان، در ارتقای ایمنی سفر و کاهش خستگی مسیر نقش‌آفرینی کردند.

موکب حضرت علی‌اکبر(ع) با هدف تکریم زائران، افزایش ایمنی تردد و خدمت‌رسانی شایسته به مسافران، تا پایان موج بازگشت زائران به فعالیت خود ادامه می دهد.