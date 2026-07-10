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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۳

میزبانی موکب حضرت علی‌اکبر (ع) راهداری کرمان از زائران آقای شهید ایران

میزبانی موکب حضرت علی‌اکبر (ع) راهداری کرمان از زائران آقای شهید ایران

کرمان- موکب حضرت علی‌اکبر(ع) اداره‌ کل راهداری استان کرمان مستقر در گردنه خراسانی محور راور– کرمان، هم‌ زمان با موج بازگشت زائران مراسم تشییع «آقای شهید ایران»، میزبان آنها می باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌ زمان با موج بازگشت زائران مراسم تشییع «شهید قائد امت» در شهر مشهد مقدس، موکب حضرت علی‌اکبر(ع) اداره‌ کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان، مستقر در گردنه خراسانی محور راور– کرمان، با ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی، میزبان زائران و کاربران جاده‌ای است.

راهداران پرتلاش شهرستان راور با روحیه‌ای جهادی و خالصانه، ضمن پذیرایی از زائران، با ارائه خدمات و ایجاد فضایی برای استراحت رانندگان، در ارتقای ایمنی سفر و کاهش خستگی مسیر نقش‌آفرینی کردند.

موکب حضرت علی‌اکبر(ع) با هدف تکریم زائران، افزایش ایمنی تردد و خدمت‌رسانی شایسته به مسافران، تا پایان موج بازگشت زائران به فعالیت خود ادامه می دهد.

کد مطلب 6884288

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