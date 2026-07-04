به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی گفت: ناوگان حمل‌ونقل عمومی، پایانه‌های مسافربری، شرکت‌های حمل‌ و نقل، نیروهای راهداری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی استان کرمان برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع پیکر مطهر «آقای شهید ایران» آمادگی کامل دارند.

وی با اشاره به مدیریت مستمر اعزام ناوگان مسافری، از هم‌ استانی‌ها خواست بلیت اتوبوس را به‌صورت رفت‌ و برگشت و فقط از مراکز و درگاه‌های مجاز تهیه کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمان ادامه داد: رانندگان ناوگان عمومی پیش از آغاز سفر، نسبت به سوخت‌گیری کامل اتوبوس‌ها اقدام کنند.

عبداللهی، با اشاره به تشدید نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی، استقرار گشت‌های مشترک راهداری و پلیس‌راه و آمادگی مجتمع‌های خدمات رفاهی و موکب‌های پذیرایی در محور راور– مشهد، از مسافران خواست پیش از سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی را از طریق سامانه ۱۴۱ دریافت کنند.