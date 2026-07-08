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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

مواکب آماده خدمت‌رسانی به زائران «آقای شهید ایران» در راور هستند

مواکب آماده خدمت‌رسانی به زائران «آقای شهید ایران» در راور هستند

کرمان- دادستان راور با تأکید بر ضرورت حفظ نظم، تأمین امنیت و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، خدمت‌ رسانی مطلوب به زائران رهبر شهید را جلوه‌ای از فرهنگ میزبانی مردم این شهرستان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی استوارزاده، در بازدید از روند خدمت‌رسانی، امکانات و میزان آمادگی مواکب برپا شده در مسیر تردد زائران رهبر شهید، با اشاره به موقعیت شهرستان راور به عنوان «باب‌الرضا» و قرار گرفتن در مسیر عبور زائران، اظهار داشت: ارائه خدمات شایسته به زائران، حفظ نظم، تأمین امنیت و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، از مهم‌ترین اولویت‌های مسئولان در این ایام است.

وی خدمت به زائران را افتخاری بزرگ و نمادی از فرهنگ مهمان‌نوازی مردم راور دانست و بر لزوم حفظ این روحیه ارزشمند تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب راور همچنین با بررسی میدانی وضعیت مواکب و امکانات فراهم‌شده، بر استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و رفع نواقص احتمالی به منظور ارائه خدمات مطلوب به زائران تا پایان مراسم تأکید کرد.

کد مطلب 6882504

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