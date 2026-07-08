به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی استوارزاده، در بازدید از روند خدمت‌رسانی، امکانات و میزان آمادگی مواکب برپا شده در مسیر تردد زائران رهبر شهید، با اشاره به موقعیت شهرستان راور به عنوان «باب‌الرضا» و قرار گرفتن در مسیر عبور زائران، اظهار داشت: ارائه خدمات شایسته به زائران، حفظ نظم، تأمین امنیت و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، از مهم‌ترین اولویت‌های مسئولان در این ایام است.

وی خدمت به زائران را افتخاری بزرگ و نمادی از فرهنگ مهمان‌نوازی مردم راور دانست و بر لزوم حفظ این روحیه ارزشمند تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب راور همچنین با بررسی میدانی وضعیت مواکب و امکانات فراهم‌شده، بر استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و رفع نواقص احتمالی به منظور ارائه خدمات مطلوب به زائران تا پایان مراسم تأکید کرد.