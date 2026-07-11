به گزارش خبرگزاری مهر، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری در جدیدترین ارزیابی عملکرد سالانه، بار دیگر توانمندی خود را در عرصه ملی به اثبات رساند. این ادارهکل با درخشش در ۱۸ شاخص تخصصی (سبز) و ۷ شاخص (زرد)، موفق به کسب ۱۰ رتبه برتر کشوری شد.
نکات برجسته این موفقیت عبارتند از: رتبه اول کشور در نگهداری رویه راهها، رتبه دوم کشور در سرمایهگذاری و بازرگانی، رتبه چهارم در عملیات راهداری، مدیریت بحران و نگهداری ماشینآلات و کسب رتبههای پنجم تا دهم در شاخصهایی نظیر ایمنی، روابط عمومی و نگهداری راههای روستایی
این افتخار، محصول همدلی، برنامهریزی هوشمندانه و تلاش شبانهروزی راهداران غیور استان است. مسیر تعالی با قوت بیشتر ادامه دارد
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