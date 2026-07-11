فریبا بت‌شکنان برنامه‌ساز رادیو درباره اثر راه‌یافته خود به مرحله نهایی پنجمین جشنواره ملی «پژواک» رادیو به خبرنگار مهر گفت: نام این اثر «یاد خدا» است و محور اصلی آن امیدآفرینی در شرایط سخت و دشوار زندگی است.

وی با اشاره به محتوای این برنامه افزود: در «یاد خدا» تلاش شده این پیام به مخاطب منتقل شود که در دل سختی‌ها و مشکلات همیشه راهی برای امید وجود دارد و آن امید، توکل به خدا و کمک گرفتن از اوست. محور اصلی برنامه این است که انسان نباید ناامید شود، بلکه باید امیدوار بماند، تلاش کند و با توکل مسیر خود را ادامه دهد.

این برنامه‌ساز رادیویی درباره اهمیت جشنواره «پژواک» در ارتقای کیفیت آثار رادیویی بیان کرد: جشنواره‌هایی مانند «پژواک» باعث می‌شود برنامه‌ساز هم خودش و هم اثرش را محک بزند و بتواند کار خود را با آثاری که استانداردهای بالاتری دارند، مقایسه کند.

بت‌شکنان ادامه داد: گاهی در مراکز استان‌ها کارهای نوآورانه‌ای تولید می‌شود که شاید کمتر دیده شود یا آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگیرد، اما وقتی چنین آثاری به جشنواره راه پیدا می‌کنند، از زاویه‌های دیگری ارزیابی می‌شوند و همین مسئله می‌تواند به دیده شدن ایده‌های تازه کمک کند.

وی در پایان با تأکید بر تأثیر جشنواره «پژواک» بر جریان تولید در رادیو اظهار کرد: به نظر من این جشنواره‌ها می‌توانند باعث نوآوری در کارهای رادیویی شوند و برنامه‌سازان را به سمت تولید آثار خلاقانه‌تر و استانداردتر هدایت کنند.

پنجمین جشنواره ملی «پژواک» رادیو با شعار «پژواک حماسه ایستادگی» و با راه‌یابی ۹۹ اثر به مرحله نهایی برگزار می‌شود و اثر «یاد خدا» از رادیو جهانبین مرکز چهارمحال و بختیاری، از جمله آثار راه‌یافته به این مرحله است.