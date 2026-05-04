۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

داوری آثار جشنواره پژواک بدون وقفه؛ ۹۹ برنامه به مرحله نهایی رسید

دبیر پنجمین جشنواره ملی پژواک رادیو از راه‌یابی ۹۹ برنامه به مرحله پایانی این جشنواره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، حمیدرضا افتخاری دبیر پنجمین جشنواره ملی پژواک رادیو، در گفتگویی درباره جزئیات این دوره اظهار کرد: در مجموع ۹۹ برنامه به مرحله نهایی جشنواره راه یافته‌اند که از این تعداد، ۲۴ برنامه در بخش مستمر و ۷۵ اثر در بخش‌های اصلی و ویژه حضور دارند.

وی با اشاره به گستردگی مشارکت در این دوره افزود: آثار راه‌یافته متعلق به ۲۱ مرکز و ۱۳ شبکه رادیویی هستند که نشان‌دهنده حضور فعال و رقابت جدی میان تولیدکنندگان محتوا در سراسر کشور است.

افتخاری درباره شرایط برگزاری این دوره گفت: پنجمین جشنواره پژواک به دلیل جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه با شعار «پژواک حماسه ایستادگی» برگزار می‌شود و تلاش کرده‌ایم این رویداد فرهنگی، بازتاب‌دهنده روحیه مقاومت و پایداری در جامعه باشد.

وی درباره روند داوری گفت: داوری آثار تا ۲۰ اردیبهشت‌ ادامه خواهد داشت و با وجود هم‌زمانی با شرایط جنگی، هیچ وقفه‌ای در این فرآیند ایجاد نشده و ارزیابی‌ها با دقت در حال انجام است.

دبیر جشنواره پژواک با اشاره به معیارهای انتخاب آثار بیان کرد: طبق قواعد اعلام شده در فراخوان آثاری که موفق به کسب ۷۰ درصد امتیاز شدند به مرحله داوری نهایی راه پیدا کردند و همین مسئله کیفیت آثار منتخب را تضمین می‌کند.

افتخاری با تاکید بر نقش چنین رویدادهایی تصریح کرد: جشنواره‌ها موتور محرک تولید و خلاقیت در رسانه هستند و جشنواره پژواک نیز اهداف بلندی را در مسیر ارتقای کیفیت برنامه‌سازی رادیویی دنبال می‌کند.

وی در پایان عنوان کرد: طراحی مراسم اختتامیه انجام شده، اما زمان برگزاری آن منوط به پایان شرایط جنگی است و پس از آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

عطیه موذن

