  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۲

اختتامیه پنجمین جشنواره پژواک ۹ شهریور برگزار می‌شود

اختتامیه پنجمین جشنواره پژواک ۹ شهریور برگزار می‌شود

دبیر پنجمین جشنواره پژواک از تغییر زمان برگزاری آئین اختتامیه این رویداد و برگزاری آن در روز نهم شهریور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، حمیدرضا افتخاری دبیر پنجمین جشنواره پژواک از تغییر زمان برگزاری آئین اختتامیه این رویداد و برگزاری آن در روز نهم شهریور خبر داد و گفت: این تغییر با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر در برنامه‌ریزی‌های اجرایی و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای برگزاری مراسم انجام شده است.

وی اظهار کرد: با توجه به ضرورت انجام هماهنگی‌های نهایی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای برگزاری آئین اختتامیه، زمان برگزاری مراسم از دوم به نهم شهریور تغییر پیدا کرد و تلاش شده است این جابه‌جایی، فرصت بیشتری برای برگزاری منظم و شایسته این رویداد فراهم کند.

وی افزود: پنجمین جشنواره پژواک با عنوان «پژواک؛ حماسه ایستادگی» و شعار «صدای واقعیت، پژواک حقیقت» برگزار می‌شود و در این دوره، آثار رادیویی با محوریت حماسه دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ رمضان مورد توجه قرار گرفته‌اند. جشنواره پژواک تنها به معرفی و تجلیل از آثار برتر محدود نمی‌شود، بلکه تلاش دارد محلی برای هم‌اندیشی، تبادل تجربه میان برنامه‌سازان و بررسی مسیر آینده برنامه‌سازی در رادیو باشد.

دبیر پنجمین جشنواره پژواک در پایان گفت: آئین اختتامیه پنجمین دوره جشنواره روز نهم شهریور با حضور مدیران رسانه ملی، برنامه‌سازان، داوران، اهالی رسانه و برگزیدگان در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود و در این مراسم از برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره قدردانی خواهد شد.

کد مطلب 6923150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها