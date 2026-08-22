به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، حمیدرضا افتخاری دبیر پنجمین جشنواره پژواک از تغییر زمان برگزاری آئین اختتامیه این رویداد و برگزاری آن در روز نهم شهریور خبر داد و گفت: این تغییر با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر در برنامهریزیهای اجرایی و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای برگزاری مراسم انجام شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به ضرورت انجام هماهنگیهای نهایی و برنامهریزی دقیقتر برای برگزاری آئین اختتامیه، زمان برگزاری مراسم از دوم به نهم شهریور تغییر پیدا کرد و تلاش شده است این جابهجایی، فرصت بیشتری برای برگزاری منظم و شایسته این رویداد فراهم کند.
وی افزود: پنجمین جشنواره پژواک با عنوان «پژواک؛ حماسه ایستادگی» و شعار «صدای واقعیت، پژواک حقیقت» برگزار میشود و در این دوره، آثار رادیویی با محوریت حماسه دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ رمضان مورد توجه قرار گرفتهاند. جشنواره پژواک تنها به معرفی و تجلیل از آثار برتر محدود نمیشود، بلکه تلاش دارد محلی برای هماندیشی، تبادل تجربه میان برنامهسازان و بررسی مسیر آینده برنامهسازی در رادیو باشد.
دبیر پنجمین جشنواره پژواک در پایان گفت: آئین اختتامیه پنجمین دوره جشنواره روز نهم شهریور با حضور مدیران رسانه ملی، برنامهسازان، داوران، اهالی رسانه و برگزیدگان در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار میشود و در این مراسم از برگزیدگان بخشهای مختلف جشنواره قدردانی خواهد شد.
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