به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یو پی اس یکی از مهمترین تجهیزات برق اضطراری در سازمانها، شرکتها، مراکز درمانی، اتاقهای سرور، فروشگاهها، کارخانهها و ساختمانهای اداری است. وظیفه اصلی این دستگاه، تأمین برق پایدار در زمان قطع برق، افت ولتاژ، نوسان یا اختلال در شبکه برق شهری است. اما خود دستگاه UPS نیز مانند هر تجهیز الکترونیکی و صنعتی، پس از مدتی استفاده ممکن است دچار خطا، افت عملکرد، خرابی قطعات داخلی یا آسیب در مدارهای قدرت شود.
تعمیر یو پی اس چیست؟
تعمیر یو پی اس فقط به روشن کردن مجدد دستگاه یا تعویض یک قطعه محدود نمیشود. UPS از بخش های مختلفی مانند رکتیفایر، اینورتر، برد کنترل، مدار شارژ، بایپس، ترانس، فن، رلهها، سنسورها، نمایشگر، مدار حفاظتی و قطعات قدرت تشکیل شده است. خرابی هر بخش میتواند عملکرد کل دستگاه را مختل کند. به همین دلیل، عیبیابی دقیق و تعمیر اصولی اهمیت زیادی دارد.
تعمیر یو پی اس APC
یکی از رایجترین برندهای UPS در مراکز اداری، شبکه، سرور و تجهیزات حساس، برند APC است.
تعمیر یو پی اس APC معمولاً شامل بررسی برد اصلی، مدار اینورتر، مدار رکتیفایر، خطاهای بایپس، مشکل در خروجی، روشن نشدن دستگاه، آلارم مداوم، خطای داخلی، عدم انتقال صحیح بین برق شهری و حالت پشتیبان، خرابی فن یا مشکل در پنل نمایشگر است. در این نوع دستگاهها، تشخیص دقیق کد خطا و تست تخصصی مدارهای داخلی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تعمیر غیرحرفهای میتواند باعث تکرار خطا یا آسیب بیشتر به بردهای اصلی شود.
تعمیر یو پی اس مکپاور Macpower
یو پی اسهای مکپاور نیز در بسیاری از پروژههای اداری، صنعتی و تجاری استفاده میشوند و به دلیل تنوع توان و کاربری، نیاز به تعمیرکار آشنا با ساختار این برند دارند. در تعمیر UPS مکپاور، بررسی مدار قدرت، عملکرد اینورتر، سلامت رکتیفایر، کیفیت خروجی، وضعیت بایپس و سیستم خنککاری اهمیت زیادی دارد.
برخی از خطاهای رایج در دستگاههای مکپاور شامل روشن نشدن یو پی اس، قطع خروجی، صدای غیرعادی، خطای اضافهبار، داغ شدن بیش از حد، مشکل در سوئیچ بین حالتها و نمایش خطای داخلی است. برای تعمیر UPS ، ابتدا باید مسیر ورودی و خروجی برق، برد فرمان، قطعات قدرت و وضعیت بار مصرفی بررسی شود تا علت اصلی خرابی مشخص شود.
تعمیر اینورتر یو پی اس
اینورتر یکی از اصلیترین بخشهای دستگاه UPS است. این بخش وظیفه دارد انرژی DC را به برق AC قابل استفاده برای تجهیزات تبدیل کند. اگر اینورتر دچار خرابی شود، یو پی اس ممکن است روشن باشد اما خروجی نداشته باشد، هنگام قطع برق از مدار خارج شود یا ولتاژ ناپایدار تولید کند.
در تعمیر اینورتر یو پی اس، قطعاتی مانند IGBT، ماسفت، ترانزیستورهای قدرت، درایورها، خازنها، سنسورهای جریان، مسیرهای حفاظتی و برد فرمان بررسی میشوند. خرابی اینورتر در دستگاههای آنلاین و توان بالا بسیار حساس است؛ زیرا این بخش بهصورت مستقیم روی کیفیت برق خروجی تأثیر میگذارد.
تعمیر رکتیفایر یو پی اس
رکتیفایر وظیفه تبدیل و مدیریت برق ورودی را بر عهده دارد. خرابی این قسمت میتواند باعث روشن نشدن دستگاه، قطع ورودی، خطای شارژ، داغ شدن بیش از حد، سوختن فیوز یا اختلال در عملکرد کلی UPS شود.
تعمیر رکتیفایر نیازمند بررسی دیودها، تریستورها، پلهای یکسوساز، خازنهای قدرت، مدار کنترل و مسیرهای حفاظتی است. اگر این بخش بهدرستی تعمیر نشود، امکان دارد دستگاه در شرایط عادی روشن شود اما زیر بار واقعی دوباره خطا بدهد.
تعمیر برد کنترل و برد فرمان UPS
برد کنترل، بخش مدیریتی یو پی اس است. این برد وضعیت ورودی، خروجی، بار مصرفی، دما، خطاها، بایپس و فرمانهای حفاظتی را کنترل میکند. خرابی برد کنترل میتواند باعث آلارم اشتباه، نمایش خطاهای غیرواقعی، روشن نشدن دستگاه، عدم شناسایی وضعیت کاری یا قطع ناگهانی خروجی شود.
در تعمیر برد کنترل UPS، مسیرهای تغذیه، آیسیها، رلهها، سنسورها، مدارهای ارتباطی، نمایشگر و بخش فرمان بررسی میشود.
تعمیر بایپس و مشکل سوئیچینگ UPS
تعمیر بایپس شامل بررسی رلهها، کنتاکتورها، مسیرهای انتقال، برد فرمان، سنسورهای ولتاژ و منطق سوئیچینگ دستگاه است. در یو پی اسهای آنلاین و صنعتی، این بخش باید با دقت تست شود تا انتقال بار بدون اختلال انجام شود.
تعمیر یو پی اس های آنلاین، لاین اینتراکتیو و آفلاین
نوع ساختار UPS در روش تعمیر آن تأثیر مستقیم دارد. یو پی اسهای آفلاین ساختار سادهتری دارند و معمولاً برای تجهیزات سبکتر استفاده میشوند. یو پی اسهای لاین اینتراکتیو دارای مدار تنظیم ولتاژ هستند و برای تجهیزات اداری، شبکه و سیستمهای حفاظتی کاربرد دارند. یو پی اسهای آنلاین پیچیدهتر هستند و برای بارهای حساس مانند سرور، تجهیزات صنعتی، دیتاسنتر و مراکز درمانی استفاده میشوند.
تعمیر تخصصی برند های مختلف UPS
در بازار ایران برندهای مختلفی از یو پی اس استفاده میشود؛ از جمله APC، مکپاور، مکلسان، فاراتل، فاران، دلتا، Riello، Vertiv و سایر برندهای ایرانی و خارجی. هر برند طراحی داخلی، کدهای خطا، ساختار برد، توان خروجی و روش تست مخصوص خود را دارد. به همین دلیل، تعمیر UPS باید توسط مجموعهای انجام شود که تجربه کار با برندهای مختلف را داشته باشد.
شرکت انرژی پردازان سولار صنعت با تمرکز بر فروش، پشتیبانی و تعمیر دستگاههای UPS، یکی از مجموعههایی است که خدمات تعمیر یو پی اس را بهصورت تخصصی ارائه میدهد. این مجموعه در زمینه بررسی و تعمیر دستگاههای UPS در توانها و برندهای مختلف فعالیت دارد و میتواند برای سازمانها، شرکتها، مراکز اداری و کاربران حرفهای گزینهای مناسب برای عیبیابی و تعمیر دستگاه باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۴۴۷۰۰۰-۰۲۱ در ارتباط باشید.
جمعبندی
تعمیر یو پی اس باید بر اساس نوع دستگاه، برند، توان، ساختار مدار و علائم خرابی انجام شود. مشکلاتی مانند روشن نشدن دستگاه، قطع خروجی، خطای اینورتر، خرابی رکتیفایر، ایراد بایپس، داغ شدن، آلارم مداوم، خطای اضافهبار یا اختلال در برد کنترل، همگی نیاز به عیبیابی تخصصی دارند.
اگر دستگاه UPS شما از برندهایی مانند APC، مکپاور، مکلسان، فاراتل، فاران، دلتا یا سایر برندهای ایرانی و خارجی دچار مشکل شده است، بررسی تخصصی توسط شرکت انرژی پردازان سولار صنعت میتواند مسیر مطمئنتری برای بازگرداندن عملکرد پایدار دستگاه باشد.
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