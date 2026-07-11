پنتاگون اسناد جدیدی از اشیاء پرنده ناشناس فاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، به این ترتیب آرشیو عمومی این فایل ها با چند سند، ویدئوها، عکس ها و گزارش هایی از مشاهدات عجیب توسط پرسنل ارتش و آژانس های فدرال وسیع تر شد.

این مجموعه شامل رویدادهایی نزدیک اماکن حساس نظامی، اشیای هوایی غیر معمول که توسط سیستم های نظارتی ردیابی شده اند همراه تاریخچه سوابق مرتبط از برنامه آپولو ناسا است. فایل های تازه منتشر شده ۴۰ عدد و شامل ۱۹ ویدئو، ۱۴ سند، چهار کلیپ صوتی و سه تصویر متعلق به پنتاگون، ناسا، سیا، اف بی آی و وزارت انرژی آمریکا هستند.

یکی از دقیق ترین گزارش های این مجموعه درباره رویدادی است که نزدیک واحد تسلیحات هسته ای «پانتکس» خارج از شهر آماریلو واقع در تگزاس است که در یکم سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی رخ داد. دو مامور امنیتی پس از آنکه یک شی ناشناخته وارد محدوده هوایی این واحد شد، وارد عمل شدند و واحد به طور موقت قرنطینه شد.

شاهدان شی را شبیه یک الماس که بخش بالایی آن گرد بود، توصیف کردند. طبق تخمین ها این شی حدود چهار فوت ارتفاع و دو فوت عرض داشت. مشاهدات درباره رنگ آن متفاوت بود اما همه اعلام کردند این شی بی سروصدا با سرعت حدود ۱۰ تا ۱۵ مایل برساعت حرکت می کرد.

ماموران امنیتی این شی را دنبال کردند اما نتوانستند به آن برسند. آنها پس از توقف وسیله نقلیه شان با استفاده از دوربین ها آن را بررسی کردند و گزارش دادند هیچ سیستم پیشرانش واضحی مشاهده نمی شود. محققان در نهایت این رویداد را غیرتهدیدآمیز دسته بندی کردند زیرا شی دوباره در نزدیکی مراکز حساس مشاهده نشد.

یک فایل دیگر درباره حادثه ای مربوط به نقض حریم هوایی در سال ۲۰۱۹ بود که یک هواپیمای نظارتی نیز در آن دخالت داشت. پرسنل نظامی در جریان عملیات، یک شی مستطیل شکل کوچک را مشاهده کردند که در حال عبور از حریم هوایی محدود بود. براساس گزارش این شی ویژگی های پروازی را نمایش داد که افراد قبلا ندیده بودند. سرعت آن به اندازه‌ای بیشر شد که پیش از آنکه اپراتورها بتوانند قفل راداری را حفظ کنند، از سامانه رهگیری هواپیما گریخت.