به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، روز ۱۲ ژوئن در سومین مرحله انتشار فایل ها، ۷۲ مورد از اسناد اف بی آی، سیا و پنتاگون منتشر شد که شامل شهادت نامه ها، ویدئوها و غیره بود.

یک ویدئو مربوط به جولای ۲۰۲۵ میلادی به نظر می رسد دو کره سرخ در آسمان را نشان می دهد. وزارت جنگ آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: شاهدان عینی هنگام بازگشت به خانه از محل کار و پارک خودروهایشان یک نور بسیار درخشان را در حیاط خانه شان مشاهده کرده بودند.

جدیدترین اسناد محرمانه منتشر شده بخشی از دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای افشای اطلاعات درباره UFO ها از پنتاگون است.