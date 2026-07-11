به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، به دنبال تصویب آییننامه اجرایی طرح اتصال کارتهای سوخت به کارتهای بانکی، نشست بررسی روند پیشرفت این طرح با حضور حسین افشین، معاون علمی رئیسجمهور، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد، محمدعلی نوروززاده، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا و جمعی دیگر از متولیان این پروژه در محل معاونت علمی ریاستجمهوری برگزار شد.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مسئولیت اجرای این طرح به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است.
حسین افشین، معاون علمی رئیسجمهور در این نشست ضمن اشاره به دستور محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور برای پیگیری و هماهنگیهای لازم جهت پیشبرد این پروژه، تصریح کرد: با توجه به دستور دکتر عارف برای تعیین تکلیف سریع این طرح، مسئولیت هماهنگیهای لازم به معاونت علمی و ستاد افتا واگذار شده است؛ لذا به دنبال راهکارهایی هستیم که در کمترین زمان ممکن، موانع اجرایی شدن این طرح را مرتفع کنیم.
وی با اشاره به وجود برخی مقاومتهای مدیریتی ناشی از ترس از تبعات امنیتی احتمالی، افزود: متأسفانه شاهد نوعی محافظهکاری در مدیران هستیم که تصور میکنند اگر تغییری در سیستم فعلی ایجاد کنند و حادثهای رخ دهد، مسئولیت آن متوجه آنها خواهد بود. این ادبیات باید اصلاح شود؛ هیچ سیستمی وجود ندارد که احتمال هک شدن آن صفر باشد. ما باید با علم به اینکه هر تغییر فناورانه ریسکهای خاص خود را دارد، تهدیدها را مدیریت کنیم.
افشین با بیان اینکه سیستم فعلی کارت سوخت به دلیل محدودیتهای فنی، فاقد قابلیتهای لازم برای مدیریت هوشمند است، تصریح کرد: در حال حاضر سیستم فعلی، «مدیریتپذیر» نیست و دست سیاستگذار را برای پیادهسازی مدلهای نوین توزیع سوخت بسته است. ما باید از نقطه فعلی که در آن صرفا بر حفظ وضعیت موجود اصرار داریم عبور کنیم. کشور نیازمند زیرساختی است که امکان اعمال سیاستهای هوشمند قیمتی و سهمیهای را فراهم کند؛ بنابراین باید با مشاوره دقیق و تقویت لایههای امنیتی، این ترس را از بدنه مدیریتی بزداییم تا شاهد تحول در این حوزه باشیم.
گفتنی است؛ در پایان این جلسه به دستور معاون علمی رئیسجمهور، مقرر شد تا موانع اجرایی طرح طی چند جلسه تخصصی با حضور دستاندرکاران و ستاد افتا در معاونت علمی بررسی شده و خروجی نهایی جهت عملیاتیسازی به مرکز افتا ارائه شود.
نظر شما