باند قاچاق سلاح در مرز ارومیه متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی با اعلام این خبر افزود: با تلاش و اشراف اطلاعاتی مرزبانان غیور هنگ مرزی ارومیه، قاچاقچیان سلاح که قصد وارد کردن محموله جنگی به داخل کشور را داشتند، در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام ماندند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی تصریح کرد: مرزبانان با اجرای کمین هدفمند در منطقه و در شرایط خاص جغرافیایی، در درگیری با قاچاقچیان توانستند یک کوله‌پشتی حاوی ۱۰ قبضه سلاح جنگی از نوع کلت کمری را کشف کنند.

سردار احمدی با بیان اینکه قاچاقچیان در این عملیات با شکست مواجه و به سمت خاک کشور مقابل متواری شدند، اظهار کرد: شناسایی و دستگیری متهمان و عاملین اصلی این پرونده در دستور کار اطلاعاتی مرزبانان قرار دارد.