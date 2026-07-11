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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

شکارچی متخلف در حاجی‌آباد دستگیر شد

شکارچی متخلف در حاجی‌آباد دستگیر شد

حاجی آباد - رئیس اداره حفاظت محیط زیست حاجی‌آباد از دستگیری یک متخلف شکار و صید به دلیل شکار یک رأس گراز وحشی و یک رأس کل وحشی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سالار حسینی از دستگیری یک متخلف شکار و صید در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: این متخلف اقدام به شکار یک رأس گراز وحشی و یک رأس کل وحشی کرده بود.

حسینی، افزود: بهای ضرر و زیان وارده به محیط زیست برای هر رأس کل وحشی ۹۸۶ میلیون و ۷۸۶ هزار ریال و برای هر رأس گراز وحشی ۱۷ میلیون و ۷۶۵ هزار ریال تعیین شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی‌آباد، بیان کرد: این مأموریت توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی‌آباد انجام شده و پرونده متخلف در حال طی مراحل قانونی است.

کد مطلب 6884691

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