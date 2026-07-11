فعالیت یک مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز سبب آتش سوزی در ساری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام وقوع آتشسوزی در یک انبار در یک روستا از توابع شهرستان ساری، نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق مازندران به محل حادثه اعزام شدند.
بررسیهای اولیه نشان داد محل حادثه، انباری بوده که بهصورت غیرمجاز برای استخراج رمزارز مورد استفاده قرار میگرفته است. بر اساس شواهد موجود، از جمله قفسههای مخصوص استقرار تجهیزات، فنهای صنعتی و آثار بهجا مانده، این محل به مرکز استخراج غیرمجاز رمز ارز تبدیل شده بود.
بر اثر این حادثه که احتمال میرود ناشی از اتصالی یا گرمای بیش از حد تجهیزات غیراستاندارد باشد، بخشی از کابلهای خودنگهدار شبکه برق نیز دچار آسیب و سوختگی شد. آتشنشانان موفق به مهار حریق شدند.
در ادامه و پیش از حضور مأموران، مستأجر محل اقدام به خارج کردن تجهیزات کرده و از محل متواری شد. به گفته ساکنان منطقه، وی با استفاده از یک دستگاه وانت، ماینرها را از محل خارج کرده است. موضوع با حضور پلیس صورتجلسه شد و پس از تکمیل گزارشهای آتشنشانی و مستندسازی شواهد، اقدامات قانونی و قضایی علیه متخلف در دستور کار قرار گرفته است.
این حادثه بار دیگر نشان میدهد استخراج غیرمجاز رمز ارز تنها به قاچاق برق و تضییع حقوق عمومی محدود نمیشود، بلکه استفاده از سیمکشیهای غیراصولی، تجهیزات فاقد استاندارد و بارگذاری سنگین بر شبکه برق، خطر وقوع آتشسوزی، خسارت به تأسیسات، تهدید جان بهرهبرداران، همسایگان و شهروندان را نیز به همراه دارد.
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