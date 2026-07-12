به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که هر یک ساعت نشستن طولانی و بدون وقفه در روز با ۹٪ افزایش خطر مرگ ناشی از سرطان همراه است.
تیم تحقیق به رهبری «فردریک هو»، مدرس ارشد بهداشت عمومی در دانشگاه گلاسکو در بریتانیا، نتیجه گرفتند: «یافتههای ما نشان میدهد که اثرات بیتحرکی بر سلامت نه تنها به کل زمان بیتحرکی، بلکه به این بستگی دارد که آیا مدت زمان در دورههای طولانی مدت بدون وقفه است یا با فعالیت قطع میشود.»
برای مطالعه جدید، محققان دادههای بیش از ۹۱۰۰۰ شرکتکننده در بیوبانک بریتانیا، یک تلاش تحقیقاتی گسترده در زمینه سلامت در بریتانیا، را تجزیه و تحلیل کردند. همه شرکتکنندگان به مدت یک هفته مانیتورهای فعالیت را برای ردیابی حرکات روزانه خود پوشیدند و سپس حدود ۱۲ سال تحت نظر قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که نشستن طولانی مدت بدون بلند شدن، خطر ابتلا یا مرگ ناشی از سرطان، به ویژه سرطانهای مرتبط با چاقی یا دیابت نوع ۲ را در افراد افزایش میدهد.
با این حال، قطع رفتار کمتحرکی با حتی کمی حرکت، خطر سرطان را کاهش میدهد.
محققان دریافتند که جایگزینی یک ساعت در روز رفتار کمتحرک طولانی با فعالیت بدنی سبک، خطر مرگ ناشی از سرطان را ۱۲ درصد کاهش میدهد.
محققان نوشتند: «این الگو از نظر بیولوژیکی قابل قبول است: مطالعات تجربی نشان دادهاند که قطع نشستن طولانی مدت با دورههای کوتاه فعالیت میتواند پاسخهای متابولیکی را در مقایسه با نشستن بدون وقفه بهبود بخشد.»
این تیم نوشت: «دستورالعملهای بهداشتی فعلی به شدت بر ورزش متوسط یا شدید تمرکز دارند، اما یافتههای ما نشان میدهد که نباید حرکت سبک را نادیده گرفت. در ادامه، آزمایشهای بالینی به ما کمک میکنند تا فراتر از توصیههای کلی برویم و استراتژیهای شخصیسازی شدهای را برای قطع زمان نشستن توسعه دهیم.»
نظر شما