تجلیل از مقام شامخ شهید مرزبانی پژمان زمانی در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تکریم خانوادههای معظم شهدا و گرامیداشت فرهنگ ایثار و شهادت، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به همراه فرماندار شهرستان سنندج با خانواده شهید استوار دوم پژمان زمانی از شهدای مرزبانی دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار، مسئولان ضمن ادای احترام به مقام والای این شهید و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع امنیت، بر نقش بیبدیل شهدا در تأمین امنیت، حفظ عزت و اقتدار کشور تأکید کردند.
علی اکبر ورمقانی معاون استاندار کردستان و غریب سجادی فرماندار سنندج خانوادههای معظم شهدا را سرمایههای ارزشمند معنوی جامعه عنوان و اظهار کردند: صبر، ایستادگی و فداکاری خانوادههای شهدا الگویی ماندگار برای نسلهای آینده و پشتوانهای برای نظام اسلامی است.
در ادامه این دیدار، از مقام شامخ خانواده شهید استوار دوم پژمان زمانی تجلیل و بر ضرورت تداوم راه شهدا و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید شد.
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