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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

تجلیل از مقام شامخ شهید مرزبانی پژمان زمانی در سنندج

تجلیل از مقام شامخ شهید مرزبانی پژمان زمانی در سنندج

سنندج- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به همراه فرماندار سنندج با حضور در منزل خانواده شهید استوار دوم پژمان زمانی از مقام شامخ این شهید مرزبانی تجلیل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تکریم خانواده‌های معظم شهدا و گرامیداشت فرهنگ ایثار و شهادت، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به همراه فرماندار شهرستان سنندج با خانواده شهید استوار دوم پژمان زمانی از شهدای مرزبانی دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، مسئولان ضمن ادای احترام به مقام والای این شهید و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع امنیت، بر نقش بی‌بدیل شهدا در تأمین امنیت، حفظ عزت و اقتدار کشور تأکید کردند.

علی اکبر ورمقانی معاون استاندار کردستان و غریب سجادی فرماندار سنندج خانواده‌های معظم شهدا را سرمایه‌های ارزشمند معنوی جامعه عنوان و اظهار کردند: صبر، ایستادگی و فداکاری خانواده‌های شهدا الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده و پشتوانه‌ای برای نظام اسلامی است.

در ادامه این دیدار، از مقام شامخ خانواده شهید استوار دوم پژمان زمانی تجلیل و بر ضرورت تداوم راه شهدا و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید شد.

کد مطلب 6884823

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