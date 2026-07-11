محمدرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خوانسار، اظهار کرد: برنامه‌ریزی دقیق برای بازگشایی مدارس، اجرای پروژه مهر، غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان و اجرای طرح شهید عجمیان از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.

وی با بیان اینکه آغاز سال تحصیلی جدید نیازمند هماهنگی و برنامه‌ریزی همه‌جانبه است، افزود: اجرای موفق پروژه مهر مستلزم تقسیم کار روشن، پیگیری مستمر و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط است.

فرماندار خوانسار با تأکید بر اهمیت اجرای طرح شهید عجمیان، یادآور شد: این طرح فرصت مناسبی برای جلب مشارکت دانش‌آموزان در بهسازی، زیباسازی و آماده‌سازی فضاهای آموزشی است و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت محیط‌های آموزشی داشته باشد.

توسلی با اشاره به اینکه مدرسه بستر اصلی رشد و تربیت نسل آینده است، تصریح کرد: هرچه برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی مدارس پیش از آغاز مهرماه دقیق‌تر و هدفمندتر باشد، آثار آن در کیفیت آموزش، افزایش انگیزه دانش‌آموزان و آرامش خانواده‌ها بیشتر نمایان خواهد شد.

وی ادامه داد: فراهم‌سازی مقدمات بازگشایی مدارس نباید صرفاً به اقدامات ظاهری محدود شود، بلکه لازم است همه ابعاد فرهنگی، خدماتی، پشتیبانی و اجرایی با نگاهی مسئولانه و آینده‌نگر دنبال شود تا دانش‌آموزان سال تحصیلی را در محیطی ایمن، بانشاط و امیدبخش آغاز کنند.

فرماندار خوانسار همچنین با اشاره به برنامه‌های اوقات فراغت دانش‌آموزان در تابستان، گفت: برنامه‌ریزی هدفمند برای غنی‌سازی اوقات فراغت و ساماندهی خدمات فوق‌برنامه، در کنار اجرای طرح‌های تربیتی و عمرانی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی شهرستان خواهد داشت.