مراسم معارفه سردار حجازی و سردار آبرمند امروز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه سردار حجازی به سمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران و سردار آبرومند به سمت معاون هماهنگ کننده فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور سردار سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، جمعی از فرماندهان ارشد و برخی مسئولین لشکری و کشوری برگزار می شود.

مختصری از زندگی نامه سردار حجازی

سردار سرتیپ پاسدار سید محمد حسین زاده حجازی، متولد سال 1335 در اصفهان است.وی به همراه برادرش در خانواده ای مذهبی رشد و تربیت یافت. و در طول سال های پیش از انقلاب، به همراه وی در مبارزه با رژیم طاغوت شرکت جست؛ چندان که با دستگیری و حبس برادر، او نیز بازداشت و از دانشگاه اخراج گردید.

سید احمد که از مبارزان شناخته شده پیش از انقلاب بوده و در خارج از کشور نیز به فعالیت های سیاسی و انقلابی مشغول بود، این گونه بارها زندانی و شکنجه و شد؛ تا آن که پس از پیروزی انقلاب با حضور در میدان جنگ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سید محمد حجازی نیز از بدو انقلاب به عضویت سپاه در آمد و در کنار کار، به امور علمی و آموزشی نیز می پرداخت.

وی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه تهران است، در حال حاضر سرگرم گذران دوره دکترا و اخذ مدرک دکترای دانشکده عالی دفاع ملی در رشته مدیریت استراتژیک می باشد. وی هم چنین عضو علمی دانشگاه امام حسین (ع) است.

از دیگر فعالیت های او در سال های گذشته و جریان دفاع مقدس، می توان به حضور او در مناطق آشوب زده کردستان و آذربایجان غربی اشاره کرد که از پیش از آغاز جنگ تحمیلی انجام پذیرفت. هم چنین در طی سالهای دفاع مقدس، به امر اعزام نیروهای مردمی پرداخت.از این رو مسوول اعزام نیرو به جبهه های جنوب بود.

مدتی نیز در سنگر مسوول ستاد سپاه منطقه دوم کشوری خدمت کرد. پس از آن جانشین فرمانده سپاه منطقه چهارم کشوری، جانشین قرارگاه عملیاتی سلمان در جبهه های میانی و غربی، جانشین فرمانده قرارگاه قدس سپاه تا پایان دوران دفاع مقدس بود. پس از پایان جنگ تحمیلی، معاون هماهنگ کننده نیروی مقاومت بسیج شد؛ تا آن که در سال 1376 به سمت معاون نیروی انسانی نیروی مقاومت منصوب گردید.

وی پس از احراز مسوولیت معاون هماهنگ کننده فرماندهی کل سپاه، به مدت ده سال فرمانده نیروی مقاومت بسیج بود و عملکرد موفقی از خود به یادگار گذاشت.

مختصری از زندگی نامه سردار جمال آبرومند

سردار سرتیپ پاسدار جمال آبرومند در سال 1341 در خانواده‌ای مذهبی در تهران متولد شد . وی تحصیلاتش را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنابع از دانشگاه علم و صنعت ادامه داد و در حال حاضر دانشجوی دکترای همین رشته در دانشگاه مذکور می باشد.

سردار آبرومند هم زمان با تحصیل مسولیتهای مختلفی از جمله جانشین معاونت لجستیک قرارگاه خاتم الانبیا(ص) در دوران دفاع مقدس، معاونت لجستیک نیروی زمینی سپاه ، جانشین معاونت لجستیک ستاد کل سپاه، فرمانده دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه امام حسین (ع) معاونت آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد مشترک سپاه و معاونت طرح، برنامه، بودجه و مالی سپاه را بر عهده داشته است.

وی هم اکنون طی حکمی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا با صدور احکام جداگانه ای، سردار سرتیپ پاسدار سید محمد حسین زاده حجازی را به سمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار سرتیپ پاسدار جمال الدین آبرومند را به سمت معاون هماهنگ کننده فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند.