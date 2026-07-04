امام شهید تأکید داشت که انقلاب باید به تمدن نوین اسلامی منتهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، در همایش بین‌المللی امام خامنه ای؛ جاویدان مقاومت در سالن اجلاس سران تهران، اظهار کرد : برخی دین را تنها به حوزه فردی محدود می‌کردند و برای آن نقشی در عرصه اجتماعی قائل نبودند و این باور وجود داشت که هیچ‌گاه انقلاب دینی در جهان رخ نخواهد داد، اما امام کبیر این درس بزرگ را آموخت که تحقق همه ابعاد دین در جامعه مستلزم حاکمیت دینی است و از همین رو، بحث حکمرانی دینی را در دورانی مطرح کرد که هیچ‌کس به آن باور نداشت.



دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) گفت: امام راحل تأکید داشت که دین دارای حکمرانی است و حتی در عصر مدرنیته نیز می‌توان این حکمرانی را محقق کرد و این امر در عمل تحقق یافت.



وی ادامه داد: از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ مخالفان حکمرانی دینی با انقلاب اسلامی به مقابله برخاستند و فتنه‌ها، بحران‌ها و جنگ‌های تحمیلی با هدف از بین بردن نظام نوپای اسلامی طراحی شد.



آیت‌الله رمضانی عنوان کرد: امام شهید در اندیشه‌های خود تأکید داشت که انقلاب اسلامی باید به نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و در نهایت تمدن نوین اسلامی منتهی شود.



وی بیان کرد : در بیانیه گام دوم انقلاب، ۷ محور اصلی شامل پیشرفت علمی برای مبارزه با جهل، اخلاق و معنویت، تحقق عدالت، مبارزه با فساد و تربیت انسان مورد تأکید قرار گرفته است. نظام اسلامی همواره با جاهلیت مبارزه کرده و این مبارزه بدون امامت امکان‌پذیر نیست و ولایت فقیه شعاعی از امامت برای مقابله با جاهلیت به شمار می‌رود.



دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در ادامه بیان کرد: جاهلیت امروز از جاهلیت صدر اسلام خطرناک‌تر است، زیرا مفاهیم و ارزش‌ها دستخوش تحریف شده‌اند و تعاریف نادرستی از حقوق انسان و اسلام ارائه می‌شود.



وی ادامه داد: امام کبیر و امام شهید، اسلام ناب را معرفی کردند و این اسلام، جامعه را در مسیر صحیح تاریخ قرار داد.



آیت‌الله رمضانی با اشاره به انبوه پیام‌های تسلیت جهانی پس از شهادت رهبر انقلاب، اظهار کرد: پیام‌های تسلیت جهانی پس از شهادت رهبر انقلاب تنها خطاب به ملت ایران نبود، بلکه متوجه همه مستضعفان جهان بود، زیرا امام کبیر انقلاب اسلامی و امام شهید مسیر درست تاریخ را به ملت‌ها نشان دادند.



وی افزود امروز در اروپا، آمریکا، آسیا و آفریقا وظیفه علماست که روایت صحیحی از این حرکت بزرگ ارائه کنند و پیروزی بر نظام استکباری را به‌درستی تبیین کنند.



رئیس مجمع جهانی اهل بیت (هم)، بیان کرد: انقلاب اسلامی با اتکا به ولایت فقیه به نظامی مقتدر تبدیل شد که نه سلطه‌گر است و نه سلطه‌پذیر، بلکه در برابر سلطه‌گران جهان ایستاده است. آیت‌الله رمضانی عنوان کرد تنها راه مقابله با رژیم صهیونیستی، مقاومت است و این مقاومت باید در سراسر جهان گسترش یابد تا زمینه تحقق نجات امت اسلامی فراهم شود.