به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان رومشکان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای لرستان، اظهار کرد: مردم ایران اسلامی در همه صحنهها، بهویژه در مراسمهای اخیر، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی نشان دادند.
وی با قدردانی از فرماندار، اعضای ستاد مدیریت بحران و دستگاههای اجرایی شهرستان، افزود: از نخستین ساعات وقوع زلزله، موضوع به استاندار لرستان گزارش شد و با هماهنگی انجامشده، روند مدیریت حادثه و ارزیابی خسارات در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه با مدیریت مناسب فرماندار و همکاری همه دستگاهها، اقدامات لازم بهموقع انجام شد.
ضرورت اخذ پروانه ساختمانی
معاون عمرانی استاندار لرستان زلزله اخیر را تلنگری برای رعایت هرچه بیشتر استانداردهای ساختوساز عنوان کرد و گفت: زلزله میان افراد تفاوتی قائل نمیشود؛ ساختمانهایی که بر اساس اصول فنی و مهندسی احداث شدهاند، در برابر این حوادث مقاومت بیشتری دارند و ساختمانهای غیراستاندارد بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
مجیدی با اشاره به اجرای طرحهای مقاومسازی توسط بنیاد مسکن در سالهای گذشته، تصریح کرد: تجربه نشان داده است واحدهایی که با استفاده از تسهیلات مقاومسازی و مطابق ضوابط فنی ساخته شدهاند، کمترین خسارت را دیدهاند، اما متأسفانه در برخی موارد به دلیل رعایتنکردن اصول مهندسی یا حذف بخشی از مصالح برای کاهش هزینهها، خسارات بیشتری به ساختمانها وارد میشود.
وی با تأکید بر ضرورت اخذ پروانه ساختمانی، ادامه داد: همه شهروندان باید پیش از احداث بنا چه در شهر و چه در روستا، نسبت به دریافت پروانه ساختمانی از شهرداریها و دهیاریها اقدام کرده و ساختوساز را مطابق نقشههای مصوب و زیر نظر دستگاههای نظارتی انجام دهند.
لزوم برخورد جدی با ساختوسازهای غیرمجاز در شهرها و روستاها
معاون عمرانی استاندار لرستان، تصریح کرد: خوشبختانه زلزله اخیر در ساعات روز رخ داد و از بروز خسارات جانی گسترده جلوگیری شد، اما اگر این حادثه در نیمهشب اتفاق میافتاد، شرایط میتوانست بسیار متفاوت باشد؛ بنابراین رعایت اصول فنی در ساختوساز، مستقیماً با حفظ جان مردم ارتباط دارد.
مجیدی با بیان اینکه کارشناسان بنیاد مسکن ارزیابی واحدهای آسیبدیده را آغاز کردهاند، گفت: پس از جمعبندی نهایی، برای واحدهای تخریبشده تسهیلات قرضالحسنه و برای واحدهای نیازمند تعمیر نیز حمایتهای لازم از طریق صندوق بیمه و سایر ظرفیتهای قانونی در نظر گرفته خواهد شد.
وی همچنین بر برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز تأکید کرد و افزود: فرمانداریها باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی، از ساختوسازهای غیرمجاز در شهرها، روستاها و اراضی کشاورزی جلوگیری کنند، زیرا این اقدامات علاوه بر ایجاد مشکلات شهرسازی، جان و مال مردم را نیز به خطر میاندازد.
معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به اعتبارات عمرانی استان، گفت: استاندار لرستان اختیارات لازم را برای توزیع اعتبارات به فرمانداران واگذار کرده است تا متناسب با نیاز شهرستانها، پروژههای عمرانی از جمله آسفالت، بهسازی معابر و توسعه زیرساختهای شهری با سرعت بیشتری اجرا شوند.
مجیدی همچنین از وجود ظرفیت مناسب برای استفاده از قیر رایگان در قالب ستاد بازآفرینی شهری خبر داد و گفت: انتظار میرود مسئولان شهرستان با پیگیری مستمر، از این فرصت برای آسفالت معابر و ارتقای زیرساختهای شهری استفاده کنند.
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