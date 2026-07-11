به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق لرستان اعلام کرد به‌منظور افزایش پایداری شبکه‌های توزیع برق و جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته، عملیات تعمیرات و بهسازی تأسیسات برق‌رسانی در روزهای ۲۰ و ۲۱ تیرماه در بخش‌هایی از استان انجام خواهد شد.

برنامه خاموشی در شهرستان رومشکان

بر اساس این اطلاعیه، در شهرستان رومشکان عملیات تعمیرات روی فیدر «شهید مطهری» روز یکشنبه ۲۱ تیرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ انجام می‌شود و قسمت جنوبی روستاهای عزیزآباد، خاصی‌آباد، پادروندهای وسطی، سفلی و علیا، مرادآباد، نظرعلیوند، رومیانی، مهکی، موسی‌آباد سفلی و شیراوند را شامل خواهد شد.

همچنین عملیات روی فیدر «رومشکان» از ساعت ۱۴ تا ۱۶ اجرا می‌شود و مسیر جاده طولکش، روستاهای کهریز، گیژان، عبدالبیگی و بخش شرقی دوراهی بازوند را در بر می‌گیرد.

عملیات بهسازی شبکه برق در خرم‌آباد و زاغه

در محدوده توزیع برق ۲ شهرستان خرم‌آباد، عملیات بهسازی روی فیدر «شهرک دام» از ساعت ۱۶ تا ۱۸ انجام خواهد شد که روستاهای ورده، سراب چنگایی، سرخه‌لیزه و چاه‌های واقع در این مسیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

همچنین در منطقه زاغه، عملیات تعمیرات روی فیدر «زاغه» از ساعت ۱۴ تا ۱۶ اجرا می‌شود و شهر زاغه، روستاهای فرکش، کله‌جوب، قلعه هادی و کبودلر مشمول این خاموشی موقت خواهند بود.

خاموشی موقت در بخش‌هایی از الیگودرز

در شهرستان الیگودرز نیز عملیات تعمیرات و بهسازی شبکه برق روز یکشنبه ۲۱ تیرماه روی دو فیدر انجام خواهد شد.

بر این اساس، فیدر «جلال‌آباد» از ساعت ۱۲ تا ۱۴ روستاهای قلعه‌بردی، سنج، سور، کشکک و تمامی مشترکان مسیرهای مربوطه را شامل می‌شود.

همچنین فیدر «فرسش» در همین بازه زمانی، روستاهای فرسش، فهره، ازنامهلمک، مغانک و سایر مشترکان این مسیر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

شرکت توزیع نیروی برق لرستان از مشترکان خواست با توجه به زمان‌بندی اعلام‌شده، تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف برق و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی در زمان اجرای عملیات در نظر بگیرند.