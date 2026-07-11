به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه در راستای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش محصول استراتژیک زعفران، تیمی از مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از یک واحد صنعتی فرآوری و بسته‌بندی زعفران در بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه بازدید کردند.

در این بازدید میدانی که با حضور زندیان معاون صنایع تبدیلی و غذایی سازمان و خانه‌زاد معاون باغبانی انجام شد، روند فعالیت این واحد صنعتی فرآوری و بسته‌بندی زعفران مورد ارزیابی فنی و کارشناسی قرار گرفت.

این واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد تومانی در فضایی به مساحت ۳۵۰ مترمربع احداث شده است و با تحت پوشش قرار دادن زعفران تولیدی ۱۵۰ هکتار از مزارع کشاورزان منطقه، در زمینه فرآوری، بسته‌بندی و عرضه این محصول با یک برند بومی فعالیت گسترده‌ای دارد.

در جریان این بازدید تخصصی، ظرفیت‌های توسعه واحد، فرآیندهای دقیق فرآوری و بسته‌بندی، زیرساخت‌های فنی و همچنین سیستم تأمین برق اضطراری مجموعه از طریق ژنراتور دیزلی ۴۰۰ کاوا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در جلسه‌ای با حضور مدیر این واحد، راهکارهای توسعه فعالیت و ارتقای ظرفیت تولید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

زندیان، معاون صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در حاشیه این بازدید، با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید و توسعه صنایع فرآوری محصولات مزیت‌دار استان اظهار داشت: تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی یکی از اولویت‌های اصلی سازمان است.

وی با اشاره به اهمیت برندسازی منطقه‌ای و تکیه بر نام‌های تجاری محلی خاطرنشان کرد: توسعه واحدهای صنعتی فرآوری و بسته‌بندی زعفران که محصولات خود را با برند بومی روانه بازار می‌کنند، علاوه بر افزایش چشمگیر ارزش افزوده و جلوگیری از پدیده مخرب خام‌فروشی، زمینه مناسبی برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در سطح استان را فراهم می‌کند.