به گزارش خبرنگار مهر، حجتاله کریمی عصر شنبه در جلسه ستاد اربعین استان کردستان اظهار کرد: مرزبانی استان به عنوان یکی از اعضای شورای تأمین، در کنار ستاد اربعین قرار دارد و همه ظرفیتهای خود را برای برقراری امنیت و تسهیل تردد زائران به کار گرفته است.
وی با اشاره به برخی چالشهای سال گذشته افزود: لازم است ورود و خروج عوامل اجرایی، موکبداران و افرادی که در مرز فعالیت میکنند، ضابطهمند باشد و تنها افراد دارای کارت شناسایی معتبر اجازه تردد و فعالیت داشته باشند.
جانشین فرماندهی مرزبانی کردستان ادامه داد: در سال گذشته استفاده چند نفر از یک کارت شناسایی، مشکلات متعددی در کنترل تردد ایجاد کرد که ضروری است امسال با صدور کارتهای اختصاصی و نظارت دقیق از تکرار این مسئله جلوگیری شود.
کریمی همچنین خواستار ساماندهی محل استقرار موکبها شد و گفت: تراکم موکبها در محدوده پایانه مرزی موجب ازدحام و ایجاد گرههای ترافیکی میشود، بنابراین لازم است برای جانمایی مناسب آنها تدابیر لازم اتخاذ شود.
وی با اشاره به اهمیت رعایت مسائل بهداشتی و امنیتی در مرز، تصریح کرد: با توجه به تهدیدات موجود، از رها کردن مواد غذایی و آب آشامیدنی در محوطه پایانه مرزی باید به طور جدی جلوگیری شود، زیرا فساد مواد غذایی میتواند سلامت زائران را به خطر بیندازد.
جانشین فرماندهی مرزبانی کردستان همچنین بر ضرورت هماهنگی درباره حضور مسئولان و برگزاری دیدارهای احتمالی در نقطه صفر مرزی تأکید کرد و گفت: هرگونه تردد یا ملاقات رسمی باید با اطلاع و هماهنگی مرزبانی انجام شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
کریمی در پایان، ساماندهی تردد افراد خدماترسان، کنترل دقیق ورود و خروجها و پیشبینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از ترددهای غیرمجاز را از مهمترین الزامات برگزاری باشکوه و ایمن مراسم اربعین در مرز باشماق عنوان کرد.
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