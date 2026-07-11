وداع پرشور مردم مراغه با پیکر شهید مدافع وطن

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرستان مراغه روز شنبه شاهد حضور مردمی بود که برای ادای احترام به یکی دیگر از فرزندان رشید ایران اسلامی به میدان آمده بودند. شهید والامقام، ستوان یکم «علی مهدی‌زاده»، از نیروهای جان‌برکف نیروی دریایی ارتش بود که در جریان تجاوز نظامی بامداد روز ۱۷ تیرماه توسط ارتش تروریستی آمریکا به مناطق جنوبی کشور، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

آیین تشییع این شهید گرانقدر با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و خیل عظیم مردم قدرشناس مراغه برگزار شد. نماز بر پیکر این شهید سرافراز به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین جواد حاج‌زاده، امام جمعه مراغه و نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری، اقامه شد و پس از آن، پیکر مطهر وی جهت تدفین در زادگاهش، به گلشن زهرای مراغه منتقل و به خاک سپرده شد.

گفتنی است، در جریان حملات بامداد چهارشنبه ۱۷ تیرماه که منجر به شهادت جمعی از دلاورمردان نیروهای هوایی و دریایی ارتش در بندرعباس و بوشهر شد، ۸ تن از حافظان امنیت ایران اسلامی در حین دفاع از حریم کشور به شهادت رسیدند.

اسامی سایر شهدای این حادثه که در نقاط مختلف کشور تشییع شدند، به شرح زیر است:

سروان علی معینی (از پایگاه شهید یاسینی بوشهر)

ستوان‌سوم حامد دورای

استواردوم امیرحسین قاسمی

استواردوم علیرضا زارعی‌ثانی

استواردوم علیرضا بالیده

ناواستواردوم شهاب امیدی‌بزی

ناوی محمدجواد روانفر

شهادت این عزیزان بار دیگر عزم و اراده ملت ایران را در مسیر دفاع از تمامیت ارضی کشور و ایستادگی در برابر متجاوزان به نمایش گذاشت.