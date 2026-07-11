برگزاری مراسم بزرگداشت «آقای شهید ایران» در سلسله

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سلسله از خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و عموم مردم برای حضور در مراسم بزرگداشت «آقای شهید ایران» دعوت به عمل آورد.
در این اطلاعیه آمده است: حضور خانوادههای معزز جامعه ایثارگری و اقشار مختلف مردم در این مراسم، بر شکوه و معنویت آیین بزرگداشت خواهد افزود و جلوهای از پاسداشت مقام شهدا و ارزشهای والای انقلاب اسلامی خواهد بود.
بر اساس این اطلاعیه، مراسم بزرگداشت «آقای شهید ایران» روز یکشنبه ۲۱ تیرماه از ساعت ۹:۳۰ صبح در مصلای امام سجاد (ع) شهرستان سلسله برگزار میشود.
بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سلسله اعلام کرد، خانم مریم ملکی صادقی، فرماندار شهرستان سلسله، به عنوان سخنران این مراسم به ایراد سخن خواهد پرداخت.
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