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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۷

برگزاری مراسم بزرگداشت «آقای شهید ایران» در سلسله

برگزاری مراسم بزرگداشت «آقای شهید ایران» در سلسله

الشتر - مراسم بزرگداشت «آقای شهید ایران» در مصلای امام سجاد (ع) شهرستان سلسله برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سلسله از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و عموم مردم برای حضور در مراسم بزرگداشت «آقای شهید ایران» دعوت به عمل آورد.

در این اطلاعیه آمده است: حضور خانواده‌های معزز جامعه ایثارگری و اقشار مختلف مردم در این مراسم، بر شکوه و معنویت آیین بزرگداشت خواهد افزود و جلوه‌ای از پاسداشت مقام شهدا و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، مراسم بزرگداشت «آقای شهید ایران» روز یکشنبه ۲۱ تیرماه از ساعت ۹:۳۰ صبح در مصلای امام سجاد (ع) شهرستان سلسله برگزار می‌شود.

بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سلسله اعلام کرد، خانم مریم ملکی صادقی، فرماندار شهرستان سلسله، به عنوان سخنران این مراسم به ایراد سخن خواهد پرداخت.

کد مطلب 6885124

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