برخورد بازدارنده با قاچاق چوب در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری شامگاه شنبه در نشست مسئولان استان بر ضرورت گسترش همکاری‌های بین‌دستگاهی برای حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و انفال تأکید کرد.

وی اظهار کرد: حفاظت از منابع طبیعی به عنوان سرمایه‌ای ملی، نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی است.

وی با اشاره به اهمیت برخورد قاطع با سودجویان و متجاوزان به عرصه‌های ملی افزود: همکاری نزدیک با تعزیرات حکومتی می‌تواند ضمن افزایش بازدارندگی، روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با قطع، حمل و نگهداری غیرمجاز چوب‌های جنگلی را تسریع کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با بیان اینکه یگان حفاظت منابع طبیعی آمادگی کامل برای مقابله با تخلفات را دارد، تصریح کرد: این اداره‌کل با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و در تعامل با دستگاه‌های قضایی و نظارتی، برخورد با هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز از جنگل‌ها و محصولات فرعی جنگلی را با جدیت دنبال خواهد کرد.

تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران نیز با اعلام آمادگی برای حمایت از اقدامات قانونی منابع طبیعی، بر افزایش همکاری‌های مشترک در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حفظ بیت‌المال و صیانت از اراضی و منابع ملی تأکید کرد.

در این نشست، راهکارهای تقویت تعامل میان اداره‌کل منابع طبیعی و تعزیرات حکومتی استان برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات حوزه منابع طبیعی، به‌ویژه قاچاق چوب، بررسی شد.