توقیف ۲.۳ تن چوب بلوط در کارگاه تولید ذغال غیرمجاز در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در ادامه اجرای طرح‌های نظارتی و مقابله با تخریب منابع طبیعی، یک کارگاه تولید ذغال غیرمجاز را در شهرک صنعتی استان شناسایی و متلاشی کردند.

در جریان این عملیات که پس از رصد و شناسایی یک واحد مشکوک انجام شد، ۲ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی بلوط که برای تولید غیرقانونی ذغال دپو شده بود، کشف و توقیف شد.

همچنین در این عملیات، یک دستگاه خودروی حامل محموله نیز توقیف شد و پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی تشکیل شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با حضور در محل کشف محموله، بر برخورد قاطع با سودجویان و متخلفان حوزه منابع طبیعی تأکید کرد و حفاظت از جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی را از اولویت‌های این مجموعه دانست.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان نیز با هشدار به متخلفان اعلام کرد: اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق چوب و تولید غیرمجاز ذغال با جدیت تا پایان سال ادامه خواهد داشت و یگان حفاظت با هرگونه تعرض به منابع طبیعی و تخریب جنگل‌های استان بدون اغماض برخورد خواهد کرد.