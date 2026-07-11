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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۹

دومین روز انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در شهرستان پاکدشت

دومین روز انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در شهرستان پاکدشت

پاکدشت- روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در اطلاعیه‌ای از دومین روز انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در شهرستان پاکدشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در شهرستان پاکدشت در دومین روز متوالی از ساعت ۹صبح الی ۱۳ ظهر روز یکشنبه 21تیرماه، صورت می‌گیرد.

در این اطلاعیه آمده است: روز یکشنبه 21تیر ماه در شهرستان پاکدشت عملیات انهدام مهمات جنگ رمضان با حضور تیم تخصصی چک وخنثی اجرا می‌شود.

احتمال شنیده شدن صدای انفجار، ناشی از عملیات فنی وجود دارد و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان نیست. وبه شایعات توجه نفرمائید

کد مطلب 6885224

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