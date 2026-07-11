پیام حضور ملت در تشییع رهبر شهید اقتدار انقلاب و ناامیدی دشمن بود

آیت الله محمدمهدی شبزندهدار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنههای حمایت از انقلاب اسلامی و به خصوص تشییع حماسی رهبر شهید در شهرهای مختلف کشور اظهار کرد: همانگونه که رهبر شهید نیز بیان فرمودند، خداوند متعال مردم را برانگیخته است تا با اخلاص در میدان حضور یابند و در برابر دشمنان اسلام ایستادگی کنند.
وی افزود: این حضور پرشور و آگاهانه ملت در صحنه های مختلف، پیام روشنی برای دشمنان دارد و نشان میدهد که رهبران انقلاب اسلامی در این مسیر تنها نیستند و مردم با تمام وجود از آنان پشتیبانی میکنند.
عضو فقهای شورای نگهبان ادامه داد: این همراهی و حضور خالصانه مردم، جلوهای از امداد الهی است و میتواند زمینهساز تحقق وعدههای الهی برای نصرت جبهه حق باشد.
وی گفت: بعثت و برانگیخته شدن مردم از سوی خداوند، زمانی به ثمر مینشیند که مردم نیز این دعوت الهی را با جان و دل بپذیرند و در میدان عمل حضور داشته باشند.
آیت الله شبزندهدار افزود: امیدواریم خداوند متعال در پاداش این حضور و پذیرش دعوت الهی از سوی مردم، پیروزی نهایی را هرچه زودتر نصیب جبهه حق کند.
وی خاطرنشان کرد: همان امیدی که رهبر معظم انقلاب نسبت به آینده دارند، امیدی حقیقی و الهامبخش است و به فضل الهی این امید به تحقق خواهد پیوست.
قم- عضو فقهای شورای نگهبان گفت: حضور گسترده و خالصانه مردم در صحنههای حمایت از انقلاب اسلامی و تشییع رهبر شهید، پیام اقتدار ملت ایران و ناامیدی دشمنان را به همراه داشت.
آیت الله محمدمهدی شبزندهدار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنههای حمایت از انقلاب اسلامی و به خصوص تشییع حماسی رهبر شهید در شهرهای مختلف کشور اظهار کرد: همانگونه که رهبر شهید نیز بیان فرمودند، خداوند متعال مردم را برانگیخته است تا با اخلاص در میدان حضور یابند و در برابر دشمنان اسلام ایستادگی کنند.
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