قاسم عزیز زاده گرجی در گفت وگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات گسترده خادمیاران رضوی در ایام بدرقه و تشییع رهبر شهید، از استقرار ۱۷ موکب در مسیرهای مواصلاتی استان، برپایی دو موکب در مشهد مقدس و برنامه‌ریزی برای حضور گسترده در اربعین حسینی خبر داد و گفت: خادمیاران رضوی با تمام ظرفیت در مسیر خدمت به زائران و عاشقان اهل‌بیت(ع) حضور یافتند.

وی با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و همچنین شهادت مظلومانه «خادم بزرگ امام رضا(ع)» رهبر شهید، ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در آیین بدرقه و تشییع، اظهار کرد: حضور میلیونی مردم در این مراسم، حماسه‌ای تاریخی و دشمن‌شکن بود که جلوه‌ای از عشق و وفاداری ملت ایران به ارزش‌های دینی و انقلابی را به نمایش گذاشت و شایسته تقدیر و تکریم است.

وی با بیان اینکه مجموعه کانون‌های خدمت رضوی به عنوان مجموعه‌ای منتسب به حضرت امام رضا(ع)، در این ایام وظیفه‌ای مضاعف بر عهده داشت، افزود: در کنار سایر دستگاه‌ها و مجموعه‌های مردمی استان، خادمیاران و یاوران رضوی نیز با تمام توان برای خدمت‌رسانی به زائران وارد میدان شدند.

۱۷ موکب خدمت رضوی در مسیر زائران مشهد

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان مازندران با اشاره به استقرار موکب‌های خدمت رضوی در سراسر استان گفت: در تمامی شهرستان‌هایی که در مسیر تردد زائران به سمت مشهد مقدس قرار داشتند، از ورودی شهرستان آمل در محور هراز تا شهرستان‌های منتهی به استان گلستان، موکب‌های خدمت رضوی برپا شد.

وی افزود: در مجموع ۱۷ موکب طی سه تا چهار روز به زائران خدمات متنوعی ارائه کردند که شامل پذیرایی با میان‌وعده، توزیع غذای گرم، اسکان زائران، ارائه خدمات پزشکی سرپایی و اجرای برنامه‌های فرهنگی بود.

عزیززاده‌گرجی ادامه داد: در بخش فرهنگی نیز برنامه‌هایی همچون معرفی کتاب، به‌ویژه آثار مرتبط با رهبر شهید، برپایی ایستگاه‌های نقاشی برای کودکان و فعالیت‌های فرهنگی متناسب با فضای معنوی این ایام اجرا شد که با استقبال زائران همراه بود.

وی همچنین از حضور خادمیاران مازندرانی در مشهد مقدس خبر داد و گفت: بنا به درخواست مرکز خادم‌یاری آستان قدس رضوی، استان مازندران با مشارکت سه شهرستان، دو موکب در مشهد برپا کرد و خدمات متنوعی از جمله توزیع غذای گرم و پذیرایی از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع ارائه داد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان مازندران با اشاره به بازخوردهای مثبت مسئولان آستان قدس رضوی افزود: مسئولان مشهد و آستان قدس رضوی از کیفیت خدمات ارائه شده توسط خادمیاران مازندران قدردانی کردند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای نیروهای مردمی استان در عرصه خدمت‌رسانی است.

مازندران؛ استان منتخب خدمت‌رسانی در مرز مهران

عزیززاده‌گرجی با اشاره به سوابق موفق مازندران در برپایی موکب‌های خدمت رضوی در اربعین حسینی و دهه پایانی ماه صفر گفت: در سال‌های گذشته نیز خدمات استان مازندران به عنوان الگو به سایر استان‌ها معرفی شده و امسال نیز بر اساس تصمیم آستان قدس رضوی، این استان به عنوان استان منتخب برای استقرار موکب خدمت رضوی در مرز مهران انتخاب شده است.

وی افزود: بر این اساس، از ۱۰ روز مانده به اربعین، کانون‌های خدمت رضوی استان مازندران در مرز مهران مستقر خواهند شد تا به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خدمات‌رسانی کنند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان مازندران با بیان اینکه جلسات ستاد اربعین استان تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: همه شهرستان‌های استان بدون استثنا در ایام اربعین حسینی و دهه پایانی ماه صفر با برپایی موکب‌های خدمت رضوی، در خدمت زائران خواهند بود و تلاش می‌شود خدماتی شایسته و در شأن زائران اهل‌بیت(ع) ارائه شود.