به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل رستم‌پور در این زمینه از آغاز اجرای طرح جامع ساماندهی، فهرست ‌نویسی و دیجیتال ‌سازی نسخ و کتب موجود در موزه مردم‌شناسی ارومیه خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف حفاظت اصولی از آثار مکتوب ارزشمند، جلوگیری از آسیب‌دیدگی منابع تاریخی و فراهم‌ سازی دسترسی آسان پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قرار گرفته است.

وی افزود: در مرحله نخست این طرح، کارشناسان امور موزه‌های اداره‌کل در موزه مردم‌شناسی ارومیه مستقر شده‌اند و عملیات ساماندهی، شناسایی و بررسی دقیق تمامی کتاب‌ها، نسخ خطی و منابع مکتوب موجود را آغاز کرده‌اند تا اطلاعات این آثار ارزشمند به‌صورت علمی و استاندارد ثبت و مستندسازی شود.

مدیر موزه‌های آذربایجان‌غربی با اشاره به روند اجرای پروژه گفت: تمامی مشخصات کتاب‌ها و نسخ خطی، شامل عنوان، موضوع، ویژگی‌های ظاهری، اطلاعات کتاب‌شناختی، وضعیت حفاظتی و سایر مشخصات فنی استخراج و فهرست‌برداری می‌شود تا پس از تکمیل فرآیند، اطلاعات آن‌ها در اختیار واحد انفورماتیک اداره‌کل قرار گیرد و از طریق سامانه و وب‌سایت رسمی برای استفاده پژوهشگران و علاقه‌مندان قابل دسترس باشد.

رستم‌پور گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از آثار مکتوب موجود در موزه‌ها، علاوه بر تسهیل فعالیت‌های پژوهشی، زمینه مدیریت بهتر آثار، برنامه‌ریزی برای حفاظت بلندمدت و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی آذربایجان‌غربی را فراهم می‌کند.

وی با تاکید بر اهمیت مستندسازی الکترونیکی اظهار کرد: همزمان با فهرست‌نویسی، تصویربرداری استاندارد و تهیه نسخه دیجیتال از تمامی آثار نیز انجام می‌شود تا ضمن تشکیل آرشیوی مطمئن، نیاز پژوهشگران به مراجعه مکرر به نسخه‌های اصلی کاهش یافته و از فرسودگی و آسیب‌های احتمالی این آثار ارزشمند جلوگیری شود.

رستم‌پور افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه موزه‌داری، یکی از ضرورت‌های حفاظت از میراث مکتوب است و دیجیتال‌ سازی آثار، امکان نگهداری ایمن‌تر، تبادل اطلاعات علمی و معرفی گسترده‌تر گنجینه‌های فرهنگی استان را در سطح ملی و حتی بین‌المللی فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ساماندهی شماره اموال آثار گفت: یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پروژه، اصلاح و یکسان‌سازی سیستم شماره‌گذاری نسخ و کتاب‌ها است؛ به‌گونه‌ای که تمامی شماره‌های قدیمی و متعدد درج‌شده روی آثار با بررسی دقیق دفاتر اموال و اسناد موجود تطبیق داده شده و برای هر اثر یک شناسه واحد و استاندارد اختصاص می‌یابد که این موضوع مدیریت و رهگیری آثار را تسهیل خواهد کرد.

رستم‌پور خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر ارتقای نظم و انسجام در مخازن موزه، زمینه حفاظت اصولی، کاهش خطاهای احتمالی در ثبت اطلاعات و افزایش دقت در نگهداری آثار تاریخی را فراهم می‌کند و نقش مهمی در صیانت از میراث مکتوب استان خواهد داشت.

مدیر موزه‌های آذربایجان‌غربی با بیان اینکه این پروژه به موزه مردم‌شناسی ارومیه محدود نخواهد شد، اظهار کرد: پس از پایان مراحل اجرایی در این موزه، عملیات ساماندهی، فهرست‌نویسی و دیجیتال‌سازی نسخ خطی، اسناد تاریخی و منابع مکتوب در سایر موزه‌های آذربایجان‌غربی نیز اجرا خواهد شد تا تمامی آثار ارزشمند موجود در استان تحت پوشش این طرح قرار گیرند.