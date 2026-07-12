هشدار مدیریت بحران استانداری البرز درباره آتش زدن بقایای کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا فلاح‌نژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز، با هشدار نسبت به افزایش خطر وقوع آتش‌سوزی در فصل برداشت محصولات کشاورزی، سوزاندن کاه و کلش را یکی از عوامل اصلی بروز حریق، آلودگی زیست‌محیطی و تحمیل هزینه‌های سنگین به دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان دانست و بر ضرورت پرهیز کشاورزان از این اقدام تأکید کرد.

فلاح‌نژاد با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده مدیریت بحران استان برای پیشگیری از حوادث ناشی از حریق اظهار کرد: در ماه‌های اخیر جلسات متعدد کارشناسی و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول از جمله منابع طبیعی، حفاظت محیط‌زیست، شهرداری‌ها، آتش‌نشانی و سایر نهادهای مرتبط برگزار شده و مکاتبات لازم با هدف کاهش وقوع آتش‌سوزی‌ها، ارتقای سطح آمادگی دستگاه‌های عملیاتی و تسریع در عملیات اطفای حریق انجام شده است.

وی افزود: با وجود این تمهیدات، متأسفانه در برخی مناطق همچنان شاهد سوزاندن بقایای کشاورزی پس از برداشت محصولات هستیم؛ اقدامی که علاوه بر افزایش احتمال گسترش آتش‌سوزی، موجب آلودگی هوا، تخریب محیط‌زیست، تهدید سلامت شهروندان و تحمیل هزینه‌های قابل توجه به مجموعه‌های امدادی، به‌ویژه سازمان‌های آتش‌نشانی و خدمات‌رسان می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با تأکید بر اینکه سوزاندن کاه و کلش ممنوع و جرم محسوب می‌شود، تصریح کرد: بر اساس ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و ماده ۲۰ قانون هوای پاک، هرگونه آتش زدن بقایای کشاورزی ممنوع است و مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، متخلفان علاوه بر پیگرد قانونی، حسب مورد به حبس از شش ماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد.

فلاح‌نژاد با تأکید بر اینکه پیشگیری از حریق نیازمند مشارکت عمومی است، از کشاورزان خواست با رعایت الزامات قانونی و خودداری از سوزاندن بقایای مزارع، در حفظ منابع طبیعی، صیانت از محیط‌زیست و کاهش مخاطرات ناشی از آتش‌سوزی سهیم باشند.

وی همچنین از رسانه‌ها خواست با ایفای نقش مؤثر در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، در کنار دستگاه‌های اجرایی، زمینه ارتقای آگاهی عمومی و پیشگیری از وقوع این‌گونه حوادث را فراهم کنند.