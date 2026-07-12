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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

پاک‌سرشت: خودروی ۶ تنی آتش‌نشانی یزد بازسازی شد

پاک‌سرشت: خودروی ۶ تنی آتش‌نشانی یزد بازسازی شد

یزد- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، از بازگشت خودروی اطفای حریق ۶ تنی (NPR) به ناوگان عملیاتی پس از بازسازی اساسی با اعتبار ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پاک‌سرشت اظهار کرد: در راستای نوسازی تجهیزات عملیاتی و ارتقای توان پاسخگویی به حوادث، خودروی اطفای حریق ۶ تن (NPR) پس از انجام یک دوره بازسازی اساسی و همه‌جانبه، دوباره به ناوگان عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد بازگشت.

وی افزود: این پروژه با هدف افزایش آمادگی عملیاتی، بهبود عملکرد تجهیزات و ارتقای سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان اجرا شد و برای انجام آن اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ۷۰۰ میلیون تومان اختصاص یافت.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد گفت: عملیات بازسازی شامل بهسازی کامل بخش‌های فنی خودرو، جانمایی مهندسی و بهینه تجهیزات امدادی و اطفای حریق در کابین‌ها و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای دسترسی سریع نیروهای عملیاتی به تجهیزات مورد نیاز بوده است.

کد مطلب 6885691

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