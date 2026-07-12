کارت آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ فردا منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی مقطع کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه و صبح جمعه ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۵ و بر اساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار خواهد شد.
متقاضیان هر یک از کدرشتههای امتحانی لازم است به نشانی مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون مراجعه کنند. محل برگزاری آزمون متقاضیان با توجه به شهرستان درج شده در بند ۳۵ تقاضانامه ثبتنامی آنان است.
کارت شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ حاوی اطلاعات ثبتنامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون متقاضیان از روز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ بر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.
کارت ورود به جلسه آزمون ورودی مقطع کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ فردا ۲۲ تیرماه منتشر می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی مقطع کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه و صبح جمعه ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۵ و بر اساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار خواهد شد.
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