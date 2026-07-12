به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، گی‌یرمو دل تورو و آرون سورکین در مراسم فارغ‌التحصیلی هنرستان موسسه فیلم آمریکا در ۷ آگوست (۱۶ مرداد)، مدرک افتخاری دریافت خواهند کرد.

هر سال موسسه فیلم آمریکا به فیلمسازان برجسته برای مشارکت‌شان در سینما، مدرک افتخاری دکترای هنرهای زیبا را اهدا می‌کند.

مراسم امسال به افتخار دل تورو و سورکین برگزار و در مراسم فارغ‌التحصیلی هنرستان موسسه به آنها اهدا خواهد شد. این مراسم در تئاتر چینی TCL برگزار خواهد شد.

پیش از دل تورو و سورکین، دیگر دریافت‌کنندگان این افتخار رابرت آلتمن، مایا آنجلو، سائول باس، آنجلا باست، کاترین بیگلو، مل بروکس، کارول برنت، آن وی. کوتس، جیمی لی کرتیس، وایولا دیویس، کلینت ایستوود، راجر ایبرت، نورا افرون، جودی فاستر، لزلی لینکا گلاتر، جیمز ارل جونز، لارنس کاسدان، جفری کاتزنبرگ، کاتلین کندی، آنجلا لنزبری، اسپایک لی، دیوید لینچ، هلن میرن، ریتا مورنو، کوئنتین تارانتینو، لیلی تاملین، رابرت تاون، سیسیلی تایسون، هاسکل وکسلر، جان ویلیامز و میشل یئو بوده‌اند.

باب گازاله رئیس و مدیرعامل موسسه فیلم آمریکا از گی‌یرمو دل تورو و آرون سورکین به عنوان نیروهای خلاق بی‌نظیر و پرکار آن هم در زمانی یاد کرد که جهان بیش از هر زمان دیگری به آنها نیاز دارد.

وی افزود: از ماهیت وسیع رویاها گرفته تا دیالوگ‌های نافذ، سهم آنها در این هنر الهام‌بخش مخاطبان در سراسر جهان بوده است.

دل تورو، فیلمساز مکزیکی برنده اسکار که به تازگی به عنوان عضو هیئت مدیره اسکار و هیئت امنای موزه آکادمی انتخاب شده، پس از نمایش جدیدترین فیلمش «فرانکنشتاین» توسط نتفلیکس، مدرک افتخاری خود را دریافت خواهد کرد. او پس از اولین فیلمش «کرونوس»، به ساخت فیلم‌هایی مانند «هزارتوی پن»، «شکل آب»، «پینوکیو»، «کوچه کابوس»، «قله سرخ»، «حاشیه اقیانوس آرام»، «پسر جهنمی»، «تیغه ۲» و «ستون فقرات شیطان» و فیلم‌های دیگر پرداخت.

سورکین پیش از فیلم جدیدش «تصفیه اجتماعی» با بازی مایکی مدیسون، جرمی آلن وایت، بیل بور و جرمی استرانگ که قرار است ۹ اکتبر (۱۷ مهر) اکران شود، به این افتخار دست می‌یابد. این فیلمنامه‌نویس، کارگردان و تهیه‌کننده تحسین‌شده، اولین حضورش در برادوی را با «چند مرد خوب» تجربه کرد که جایزه جان گاسنر را برای نمایشنامه‌نویس برجسته جدید آمریکایی برایش به ارمغان آورد.

از دیگر آثار صحنه‌ای او می‌توان به «اختراع فارنزورث»، اقتباس از «کشتن مرغ مقلد» و نمایشنامه جدیدی برای نمایش «کَمِلات» به کارگردانی بارتلت شر در مرکز لینکلن اشاره کرد.

وی فیلمنامه آثاری چون «چند مرد خوب»، «رئیس جمهور آمریکا»، «جنگ چارلی ویلسون»، «بال غربی»، «شب ورزش»، «اتاق خبر»، «استودیو ۶۰ در سانست استریپ»، «مانی‌بال»، «استیو جابز»، را نوشته و برای نوشتن فیلمنامه «شبکه اجتماعی» (۲۰۱۰) جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی را دریافت کرد. او نخستین کارگردانی خود را با فیلم «بازی مالی» (۲۰۱۷) تجربه و سپس فیلم‌های «دادگاه شیکاگو هفت» (۲۰۲۰) و «ریکاردو بودن» (۲۰۲۱) را کارگردانی کرد.