  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

پایان زمین خواری میلیاردی در منطقه لاکان رشت

پایان زمین خواری میلیاردی در منطقه لاکان رشت

رشت - فرمانده انتظامی رشت از تخریب ویلا و سازه ای غیرقانونی احداث شده در اراضی ملی و رفع تصرف بیش از ۵۰۰ متر مربع از این زمین ها در منطقه لاکان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی روشن قلب در تشریح این خبر اظهار کرد: با شکایت اداره جهاد کشاورزی مبنی بر تصرف اراضی ملی و ساخت و ساز ویلا به دست فردی سودجو در یکی از روستاهای محدوده لاکان شهرستان رشت، در این راستا تحقیقات پلیس برای اطمینان از صحت موضوع و انجام فرآیند اقدامات قانونی آغاز شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه پس از صدور حکم قضائی ، ماموران پاسگاه انتظامی لاکان، به محل اعلامی اعزام شدند، افزود: در بازدید از زمین مشخص شد، به متراژ ۵۰۰ متر مربع به صورت غیرقانونی با دیوارکشی محصور شده و برروی آن بنا احداث گردیده است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه برابر حکم قضائی رفع تصرف باحضور دستگاههای متولی و ذی صلاح صورت گرفت، تصریح کرد: متهم ۴۰ ساله این پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرف شده را بیش از ۸۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ عیسی روشن قلب در پایان با اشاره به رصد دقیق و اشرافیت بالای پلیس بر اقدامات غیرمجاز و مجرمانه متصرفان اراضی ملی، خاطرنشان کرد: حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویت‌های مجموعه انتظامی است و مبارزه با زمین‌خواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد مطلب 6885645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها