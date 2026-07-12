پایان زمین خواری میلیاردی در منطقه لاکان رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی روشن قلب در تشریح این خبر اظهار کرد: با شکایت اداره جهاد کشاورزی مبنی بر تصرف اراضی ملی و ساخت و ساز ویلا به دست فردی سودجو در یکی از روستاهای محدوده لاکان شهرستان رشت، در این راستا تحقیقات پلیس برای اطمینان از صحت موضوع و انجام فرآیند اقدامات قانونی آغاز شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه پس از صدور حکم قضائی ، ماموران پاسگاه انتظامی لاکان، به محل اعلامی اعزام شدند، افزود: در بازدید از زمین مشخص شد، به متراژ ۵۰۰ متر مربع به صورت غیرقانونی با دیوارکشی محصور شده و برروی آن بنا احداث گردیده است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه برابر حکم قضائی رفع تصرف باحضور دستگاههای متولی و ذی صلاح صورت گرفت، تصریح کرد: متهم ۴۰ ساله این پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرف شده را بیش از ۸۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ عیسی روشن قلب در پایان با اشاره به رصد دقیق و اشرافیت بالای پلیس بر اقدامات غیرمجاز و مجرمانه متصرفان اراضی ملی، خاطرنشان کرد: حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویت‌های مجموعه انتظامی است و مبارزه با زمین‌خواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.