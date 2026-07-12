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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

مراسم گرامیداشت رهبر شهید در شاهرود برگزار می‌شود

مراسم گرامیداشت رهبر شهید در شاهرود برگزار می‌شود

شاهرود- حسینیه اعظم مدرسه قلعه شاهرود میزبان آیین گرامیداشت شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای می‌شود و این مراسم در ادامه سلسله برنامه‌های استان سمنان با حضور مردم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت آقای شهید ایران حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای(رض) با حضور مردم غیور و شهید پرور شهرستان شاهرود برگزار می‌شود.

حجت الاسلام علی شکری مسئول دفتر امام جمعه شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: این مراسم معنوی دوشنبه ۲۲ تیر ماه ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد.

شکری با بیان اینکه حسینیه اعظم مدرسه قلعه شاهرود میزبان این مراسم است، افزود: از آحاد مردم شهید پرور و ولایی شهرستان دعوت می‌شود تا در این مراسم حضور یابند.

گفتنی است مراسم گرامیداشت یاد و خاطر رهبر شهید انقلاب اسلامی در روزهای اخیر در نقاط مختلف استان سمنان با حضور مردم برگزار شده است.

کد مطلب 6885662

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