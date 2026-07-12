به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت آقای شهید ایران حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای(رض) با حضور مردم غیور و شهید پرور شهرستان شاهرود برگزار می‌شود.

حجت الاسلام علی شکری مسئول دفتر امام جمعه شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: این مراسم معنوی دوشنبه ۲۲ تیر ماه ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد.

شکری با بیان اینکه حسینیه اعظم مدرسه قلعه شاهرود میزبان این مراسم است، افزود: از آحاد مردم شهید پرور و ولایی شهرستان دعوت می‌شود تا در این مراسم حضور یابند.

گفتنی است مراسم گرامیداشت یاد و خاطر رهبر شهید انقلاب اسلامی در روزهای اخیر در نقاط مختلف استان سمنان با حضور مردم برگزار شده است.